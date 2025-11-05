Logo

Poznato kada igra Đoković

05.11.2025

17:23

Познато када игра Ђоковић
Foto: Tanjug / AP

Organizatori turnira iz serije 250 u Atini objavili su raspored mečeva za četvrtak. Na teren će ponovo Novak Đoković, koji će u idealnom terminu od 17 časova u četvrtfinalnom okršaju igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša.

Biće ovo prvi međusobni duel srpskog i portugalskog tenisera, koji zauzima 47. mesto na ATP listi.

Prvi četvrtfinalni okršaj odigraće drugi srpski predstavnik, Miomir Kecmanović, koga od 12 časova očekuj duel sa Amerikancem Sebastijanom Kordom.

Između ova dva meča odigraće se duel u kojem će se sastati bolji iz meča Aleksandr Miler (Francuska) – Tomas Martin Ečeveri (Argentina), odnosno Stena Vavrinke (Švajcarska) i Lorenca Muzetija (Italija).

Program će, poslije Novaka i Nuna, zatvoriti bolji iz duela Brendona Nakašime (SAD) i Markosa Girona (SAD), odnosno Janika Hanfmana (Njemačka) i Vita Koprive (Češka).

