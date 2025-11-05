Poznato kada igra Đoković

Organizatori turnira iz serije 250 u Atini objavili su raspored mečeva za četvrtak. Na teren će ponovo Novak Đoković, koji će u idealnom terminu od 17 časova u četvrtfinalnom okršaju igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša.

Biće ovo prvi međusobni duel srpskog i portugalskog tenisera, koji zauzima 47. mesto na ATP listi.

Prvi četvrtfinalni okršaj odigraće drugi srpski predstavnik, Miomir Kecmanović, koga od 12 časova očekuj duel sa Amerikancem Sebastijanom Kordom.

Scena Desingerica: Ja sam direktor, Zorici ne mogu da ćutim

Između ova dva meča odigraće se duel u kojem će se sastati bolji iz meča Aleksandr Miler (Francuska) – Tomas Martin Ečeveri (Argentina), odnosno Stena Vavrinke (Švajcarska) i Lorenca Muzetija (Italija).

Program će, poslije Novaka i Nuna, zatvoriti bolji iz duela Brendona Nakašime (SAD) i Markosa Girona (SAD), odnosno Janika Hanfmana (Njemačka) i Vita Koprive (Češka).