Logo

Đoković se rasplakao u Atini - razlog je jedan snimak

Izvor:

Telegraf

04.11.2025

20:52

Komentari:

0
Новак Ђоковић у Атини
Foto: Screenshot / X

Srpski teniser Novak Đoković, ujedno i najveći ikada koji se bavio ovim sportom, uspio je da dođe do prve pobjede na turniru u Atini.

On je slavio protiv Alehandra Tabila iz Čilea sa 2:0, čime je nanio prvi poraz ovom teniseru u međusobnim duelima.

Novak Đoković je dva puta već igrao protiv Tabila i oba puta je poražen, dok je sada uspio da dođe i do svoje "osvete" u Grčkoj.

Ipak, jedan detalj nakon meča je posebno bio emotivan, pošto su organizatori turnira pustili video snimak posvećen Nikoli Piliću.

Игокеа

Košarka

Igokea gostuje ekipi Trsta

Nikola Pilić je nedavno preminuo, a radi se o apsolutnoj legendi tenisa, koja je praktično i "teniski otac" Novaka Đokovića, pošto ga je uzeo pod svoje dok je Nole bio još mali dječak. Prihvatio ga je kao svog, a potom ga je oblikovao.

Nije nikada krio Novak koliko mu je Pilić značio, dok je sada pustio i suzu u Atini tokom video snimka posvećenog upravo njegovog "teniskom ocu", prenosi "Telegraf".

"On nije bio moj trener, on je bio dio moje porodice. Nikad ne bih bio ovo što sam bio da nije bilo njega", poručio je Novak Đoković.

Podijeli:

Tagovi:

Novak Đoković

Nikola Pilić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сјајан старт у Атини: Ђоковић у четврфиналу

Tenis

Sjajan start u Atini: Đoković u četvrfinalu

17 h

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Tenis

Novak Đoković saznao ime rivala u Atini!

2 d

0
Синер освојио Мастерс у Паризу и обезбиједио повратак на прво мјесто АТП листе

Tenis

Siner osvojio Masters u Parizu i obezbijedio povratak na prvo mjesto ATP liste

2 d

1
Синер "згазио" Зверева!

Tenis

Siner "zgazio" Zvereva!

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner