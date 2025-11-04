Đoković se rasplakao u Atini - razlog je jedan snimak

Srpski teniser Novak Đoković, ujedno i najveći ikada koji se bavio ovim sportom, uspio je da dođe do prve pobjede na turniru u Atini.

On je slavio protiv Alehandra Tabila iz Čilea sa 2:0, čime je nanio prvi poraz ovom teniseru u međusobnim duelima.

Novak Đoković je dva puta već igrao protiv Tabila i oba puta je poražen, dok je sada uspio da dođe i do svoje "osvete" u Grčkoj.

Ipak, jedan detalj nakon meča je posebno bio emotivan, pošto su organizatori turnira pustili video snimak posvećen Nikoli Piliću.

Nikola Pilić je nedavno preminuo, a radi se o apsolutnoj legendi tenisa, koja je praktično i "teniski otac" Novaka Đokovića, pošto ga je uzeo pod svoje dok je Nole bio još mali dječak. Prihvatio ga je kao svog, a potom ga je oblikovao.

Nije nikada krio Novak koliko mu je Pilić značio, dok je sada pustio i suzu u Atini tokom video snimka posvećenog upravo njegovog "teniskom ocu", prenosi "Telegraf".

"On nije bio moj trener, on je bio dio moje porodice. Nikad ne bih bio ovo što sam bio da nije bilo njega", poručio je Novak Đoković.