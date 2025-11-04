Sjajan start u Atini: Đoković u četvrfinalu

Peti teniser svijeta i prvi nosilac u prestonici Grčke je u osmini finala pobijedio neugodnog Čileanca Alehandra Tabila sa 2:0. Po setovima je bilo 7:6, 6:1 za sat i 40 minuta igre. Zanimljivo je da je ovo bio njihov treći okršaj, a u predhodna dva je slavio Tabilo. Novak je konačno dočekao da se revanšira teniseru koji trentno drži 89. mjesto na rang listi.

Novak je odigrao poprilično dobar meč. Od samog starta je pritiskao servis protivnika, no nikako nije mogao do brejka, iako je na početku imao dvije brejk lopte, ali Čileanac se izvukao. U još nekoliko gemove igralo se na razliku, ali prvi set je otišao u taj-brek, a tamo je Novak podsjetio zašto je dugo bio najbolji na svijetu, slavio je sa 7:3 za 1:0 u setovima.

U drugom setu sve je bilo lakše. Brejk je došao na vrijeme, u četvrtom gemu za 3:1. Zatim je potvrdio brejk i priveo lagano meč kraju, prenose Nezavisne.

U četvrtfinalu Novak će igrati protiv boljeg iz meča Spiciri (SAD) – Borgeš (Portugal). Treba dodati da je u meču prije Sebastian Korda pobijedio Damira Džumhura sa 2:1. Nakon skoro dva sata igre po setovima je bilo 4:6, 6:3, 6:3.