Logo

Sjajan start u Atini: Đoković u četvrfinalu

04.11.2025

20:21

Komentari:

0
Сјајан старт у Атини: Ђоковић у четврфиналу
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale ATP 250 turnira u Atini.

Peti teniser svijeta i prvi nosilac u prestonici Grčke je u osmini finala pobijedio neugodnog Čileanca Alehandra Tabila sa 2:0. Po setovima je bilo 7:6, 6:1 za sat i 40 minuta igre. Zanimljivo je da je ovo bio njihov treći okršaj, a u predhodna dva je slavio Tabilo. Novak je konačno dočekao da se revanšira teniseru koji trentno drži 89. mjesto na rang listi.

Novak je odigrao poprilično dobar meč. Od samog starta je pritiskao servis protivnika, no nikako nije mogao do brejka, iako je na početku imao dvije brejk lopte, ali Čileanac se izvukao. U još nekoliko gemove igralo se na razliku, ali prvi set je otišao u taj-brek, a tamo je Novak podsjetio zašto je dugo bio najbolji na svijetu, slavio je sa 7:3 za 1:0 u setovima.

U drugom setu sve je bilo lakše. Brejk je došao na vrijeme, u četvrtom gemu za 3:1. Zatim je potvrdio brejk i priveo lagano meč kraju, prenose Nezavisne.

U četvrtfinalu Novak će igrati protiv boljeg iz meča Spiciri (SAD) – Borgeš (Portugal). Treba dodati da je u meču prije Sebastian Korda pobijedio Damira Džumhura sa 2:1. Nakon skoro dva sata igre po setovima je bilo 4:6, 6:3, 6:3.

Podijeli:

Tag:

Novak Đoković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Tenis

Novak Đoković saznao ime rivala u Atini!

2 d

0
Синер освојио Мастерс у Паризу и обезбиједио повратак на прво мјесто АТП листе

Tenis

Siner osvojio Masters u Parizu i obezbijedio povratak na prvo mjesto ATP liste

2 d

1
Синер "згазио" Зверева!

Tenis

Siner "zgazio" Zvereva!

3 d

0
Позната тенисерка тражи мужа преко Тиндера: ''Желим да будем традиционална супруга“

Tenis

Poznata teniserka traži muža preko Tindera: ''Želim da budem tradicionalna supruga“

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner