Novi debakl Partizana u Evroligi

Košarkaši Partizana doživjeli su novi poraz u Evroligi. Gostovali su crno-bijeli Panatinaikosu i izgubili su sa 91:69.
Nastavlja se Partizanovo mučenje, u prvom poluvremenu crno-bijeli nisu toliko loše odigrali, ali je u drugom poluvremenu potpuno stao i dopustio je Zelenima da dođu do ubjedljive pobjede.
Opet je kobna bila treća četvrtina koju su domaćini dobili 25:6 i tako praktično odlučili pobjednika.
Jedini dvocifren u ekipi Partizana je bio Sterling Braun sa 16 poena, dok je Nan predvodio PAO sa 26 poena.
