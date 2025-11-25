Logo
Novi debakl Partizana u Evroligi

Izvor:

ATV

25.11.2025

22:05

Нови дебакл Партизана у Евролиги

Košarkaši Partizana doživjeli su novi poraz u Evroligi. Gostovali su crno-bijeli Panatinaikosu i izgubili su sa 91:69.

Nastavlja se Partizanovo mučenje, u prvom poluvremenu crno-bijeli nisu toliko loše odigrali, ali je u drugom poluvremenu potpuno stao i dopustio je Zelenima da dođu do ubjedljive pobjede.

Opet je kobna bila treća četvrtina koju su domaćini dobili 25:6 i tako praktično odlučili pobjednika.

Jedini dvocifren u ekipi Partizana je bio Sterling Braun sa 16 poena, dok je Nan predvodio PAO sa 26 poena.

Tagovi:

KK Partizan

Željko Obradović

