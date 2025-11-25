Logo
NBA skandal koji "trese" košarku

25.11.2025

НБА скандал који "тресе" кошарку
Foto: Pexel/David Eluwole

Sve je izglednije da su NBA košarkaši i treneri u dogovoru sa američkom mafijom namiještali utakmice i kartaške partije, a na sudu će to morati da se dokaže.

Dobro obaviješteni novinari američkog portala "Athletic" dobili su sudska dokumenta i pokušali da još malo razjasne NBA skandal vezan za kockanje i klađenje u koje su upletene brojne zvijezde.

Tužioci tvrde da je sve povezano. Navodna trgovina insajderskim informacijama i nameštene poker partije. NBA igrači (bivši i sadašnji) i treneri. Kockari.

Optužbe protiv njih su povezane, direktno ili kroz mrežu nalik staroj oglasnoj tabli u skladištu FBI, prekrivenoj fotografijama i zategnutim koncem.

Ili ona čuvena scena iz serije "Always sunny in Philadelphia".

Direktor FBI Kaš Patel i američki tužilac Istočnog distrikta Njujorka, Džozef Nocela, objavili su 23. oktobra da je 34 ljudi optuženo u odvojenim ilegalnim kockarskim šemama koje uključuju NBA osoblje.

Gotovo svi su se već pojavili pred sudom i izjasnili se da nisu krivi. Jedini izuzetak je plejmejker Majami Hita, Teri Rozir, čije se saslušanje očekuje u decembru i on je preko svog advokata odbacio optužbe.

U nedjeljama nakon objavljivanja optužnica, The Athletic je detaljno proučavao dokumenta i ostale dokaze, tražeći dublje veze između dva slučaja. Prema federalnoj istrazi, one postoje:

Neki od organizatora navodno namještenih poker partija, koji su regrutovali ili sarađivali sa Čonsijem Bilapsom i Dejmonom Džonsom, isti su ljudi koji su optuženi da su manipulisali NBA osobljem, ili s njima sarađivali, kako bi koristili insajderske informacije za ilegalno klađenje.

Jedan od navodnih organizatora poker igara je saradnik kriminalne porodice Gambino (nasljednici dobro poznatog Dona Karla Gambina), koji je navodno pretvorio Džonteja Portera u saučesnika vršeći pritisak zbog duga od kocke.

Kockar koji je, navodno, organizovao skupove igrača sa ciljem da uplaćuju opklade zasnovane na insajderskim informacijama, iz najmanje tri NBA ekipe, takođe je optužen da je obezbijedio dio tehnologije korišćene za namiještanje poker partija.

U nastavku se nalazi mreža tih veza, koja prikazuje kako savezna vlada vjeruje da su četiri poznata NBA igrača i trenera optužena za krivična djela: Bilaps, Džons, Porter i Rozir povezani sa kockarima koji su navodno uplaćivali ilegalne opklade i učestvovali u namiještanju kartaških igara.

Dalje, dijagram pokazuje kako je, prema tužiocima, funkcionisala šema u koju je bio umešan Rozir, koji je optužen da je namjerno izašao iz igre dok je bio član Šarlot Hornetsa, kako bi on i grupa kockara profitirali kroz ilegalne opklade zasnovane na tome.

Slijedi podsjetnik na četiri najpoznatija imena ako pratite skandal – četiri NBA igrača i trenera optužena u kladioničarskim šemama. Advokati Rozira i Bilapsa odbacili su optužbe. Džons se izjasnio da nije kriv tokom prvog pojavljivanja pred sudom.

Porter se izjasnio krivim za zaveru radi izvršenja elektronske prevare u julu 2024.

Slijede kockari koji su navodno organizovali dve šeme, jednu za prevaru bogatih učesnika ilegalnih poker igara, a drugu za uplaćivanje ilegalnih opklada koristeći informacije dobijene od NBA igrača i trenera.

Njihova navodna uloga u jednoj ili obe šeme, kao i njihove veze sa ostalima, objašnjene su u nastavku. Svi su se na ročištima u novembru izjasnili da nisu krivi.

Posljednja grupa je raznolika po stepenu umiješanosti; neki su navodno učestvovali samo u kladioničarskoj šemi, a neki samo u poker partijama. Svi pomenuti u optužnici izjasnili su se da nisu krivi.

Obje istrage sada polako prolaze kroz američki pravosudni sistem. Ministarstvo pravde takođe je najavilo odvojene istrage o ilegalnom klađenju u profesionalnom bejzbolu i košarci na koledžima.

NBA takođe vodi svoju istragu o navodnoj ilegalnoj kocki; The Athletic je prošle nedelje objavio da je liga zatražila od više timova, uključujući Los Anđeles Lejkerse, da dostave dokumentaciju i drugu imovinu kao dio te interne istrage.

