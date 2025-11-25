Logo
Na pomolu novi evropski gigant – dolaze zvučna imena

25.11.2025

15:20

Komentari:

0
На помолу нови европски гигант – долазе звучна имена
Foto: Pexels

Košarkaški klub PAOK nalazi se pred velikom promjenom, jer je Aristotelis Mistakidis praktično postigao dogovor o kupovini kluba, a jedna od prvih meta je Džejms Naneli.

U Solunu se očekuje i zvanična potvrda – možda već tokom utorka – čime bi počela nova, ambiciozna era PAOK-a pod vođstvom Mistakidisa, grčko-britanskog milijardera.

Dolazak Mistakidisa donosi i potpuno novu viziju u sportskom sektoru. Plan je da se tim ponovo izgradi na stabilnim osnovama, formira konkurentan roster i vrati klub među najznačajnije faktore grčke košarke. Uprkos izazovima posljednjih dana, ljudi bliski Mistakidisu već rade punom parom, a na stolu su ozbiljna i zvučna imena.

Najveću pažnju privlači mogući dolazak amerikanca Kema Rediša, nekadašnjeg NBA igrača koji je nastupao za Atlantu, Njujork, Portland i Los Anđeles Lejkerse. Trenutno je u litvanskom Šiauliaiju, ali PAOK je u odmakloj fazi pregovora i vjeruje da bi Rediš mogao da postane centralna figura novog projekta.

Pored njega, u fokus je ušao i litvanski centar Arturas Gudaitis, dobro poznat iz perioda igranja za Panatinaikos, Milano i Zenit. Sadašnji član Ritasa bi svojim iskustvom, skokom i fizičkom snagom bio ogromno pojačanje pod košem, a razgovori između dvije strane već su odmakli.

Nova uprava razmatra i domaće opcije, pa se tako ozbiljno prati situacija sa Nikosom Čugazom, jednim od najtalentovanijih grčkih košarkaša svoje generacije. PAOK bi volio da ga povrati u domaći šampionat i uključi u dugoročni projekat.

Ipak, najzvučnije ime koje se spominje u Solunu svakako je Džejms Nanali. Bivši igrač Partizana, Fenerbahčea, Makabija i Milana i dalje postiže ozbiljne brojke, a iako ima 35 godina, i dalje se smatra igračem vrhunskog kvaliteta. Trenutno igra u Kini, a dolazak košarkaša takvog ranga bio bi ogromna poruka ambicije PAOK-a.

Ako se makar dio ovih transfera ostvari, crno-bijeli iz Soluna mogli bi vrlo brzo da pređu sa borbe za opstanak na borbu za vrh. Nova era PAOK-a time bi počela najjače moguće – velikim ulaganjima, zvučnim igračima i jasnom namjerom da klub konačno stane rame uz rame sa najboljima u Grčkoj, Olimpijakosom i Panatinaikosom, prenosi b92.

Komentari (0)
