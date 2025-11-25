Logo
Dodajte ovaj sastojak u prvu jutarnju kafu i crijeva će vam biti zahvalna

25.11.2025

14:44

Додајте овај састојак у прву јутарњу кафу и цријева ће вам бити захвална
Foto: Jason Villanueva/Pexels

Sve veći broj istraživanja i mreža stručnjaka za zdravlje crijeva podržavaju ideju da kafa može imati koristi za digestivni trakt.

"Polifenoli u kafi mogu hraniti korisne bakterije crijeva, podstičući rast i aktivnost. Oni takođe mogu pomoći u ograničavanju rasta loših bakterija", kaže Džozef Salhab, američki gastroenterolog iz Davenporta.

Naglasio je da se sve ove "blagodeti" mogu dodati i sa kašičicom kakao praha u šoljicu kafe. Kada je u pitanju varenje, kafa i kakao imaju posebne prednosti.

Zašto ova kombinacija djeluje čudesno

Kafa i kakao zajedno nisu samo ukusan par – oni čine mali “tim” za vašu probavu. Kafa pokreće crijeva i stimuliše varenje, dok kakao hrani dobre bakterije i smiruje nadutost. Kada ih spojite, svaki gutljaj postaje trenutak u kojem se tijelo prirodno oslobađa viška gasova i neprijatnosti, a probava radi kao sat.Odrasli bi trebalo da ciljaju na 25 do 38 grama kakao vlakana dnevno, što se postiže dodavanjem kašike ili dvije kakao praha u jutarnju šoljicu kafe.

Savjeti za maksimalni efekat

Da bi jutarnji ritual sa kakaom dao najbolji rezultat, probajte sljedeće:

-Ne pijte na prazan stomak, prvo pojedite nešto malo, kao keks, voće ili jogurt. Tada dodajte kakao u kafu i crijeva će raditi bez napora.

-Koristite prirodni kakao – najbolje je bez dodatog šećera i aroma. Tako tijelo dobija vlakna i polifenole koji čine čudo za varenje.

-Pratite količinu – dovoljna je 1–2 kašičice po šoljici kafe. Više nije potrebno i može biti previše za nježan stomak.

-Topla šoljica, lagano miješanje – umjesto da samo sipate kakao, dobro promiješajte dok se potpuno ne rastvori. Svaki gutljaj postaje blag za crijeva.-Napravite jutarnju rutinu – svaki dan isto vrijeme, ista priprema. Probava voli predvidljivost, a ovim malim ritualom ona radi savršeno, kao sat.

Probajte ovaj mali jutarnji ritual i osjetite kako se tijelo konačno smiruje. Već poslije nekoliko dana probava radi kao sat, a vi ulazite u dan prepuni energije!

