Drama zbog snješka: Prijetila djeci, pa čak i zapucala

Pedesettrogodišnjoj ženi iz Siska određen je istražni zatvor nakon što je prijetila djeci i pucala iz gasnog pištolja, navodno zato što su srušila snješka kojeg je napravila, javljaju hrvatski mediji.

Opštinsko državno tužilaštvo u Sisku ispitalo je 53-godišnjakinju zbog sumnje da je počinila krivično djelo prijetnje, objavio je DORH.

Sumnja se da je u petak, 21. novembra, uputila ozbiljne prijetnje ubistvom djeci rođenoj 2011. i 2012. godine, s namjerom da ih zastraši.

Dok su se djeca udaljavala, osumnjičena je iz gasnog pištolja ispalila tri hica u vazduh. Prema navodima tužilaštva, njene riječi i postupci kod djece su izazvali strah za vlastiti život i sigurnost.

Nakon ispitivanja, državno tužilaštvo je predložilo određivanje istražnog zatvora, a sudija istrage Županijskog suda u Sisku prijedlog je prihvatio. Istražni zatvor određen je zbog opasnosti da bi osumnjičena mogla uticati na svjedoke ili ponoviti krivično djelo.

"Indeks" nezvanično prenosi da je povod incidenta navodno bio snješko – djeca su, prema tim informacijama, srušila snješka kojeg je žena napravila, nakon čega je uslijedila burna reakcija i prijetnje.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, po nalogu suda, policija je pretražila kuću i druge prostorije koje 53-godišnjakinja koristi. Tom prilikom pronađen je i od nje oduzet prijavljeni gasni pištolj i 29 komada municije.