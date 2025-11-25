Logo
Drama zbog snješka: Prijetila djeci, pa čak i zapucala

Izvor:

Indeks

25.11.2025

14:42

Драма због сњешка: Пријетила дјеци, па чак и запуцала

Pedesettrogodišnjoj ženi iz Siska određen je istražni zatvor nakon što je prijetila djeci i pucala iz gasnog pištolja, navodno zato što su srušila snješka kojeg je napravila, javljaju hrvatski mediji.

Opštinsko državno tužilaštvo u Sisku ispitalo je 53-godišnjakinju zbog sumnje da je počinila krivično djelo prijetnje, objavio je DORH.

Лувр

Svijet

Priveden četvrti osumnjičeni za krađu u Luvru

Sumnja se da je u petak, 21. novembra, uputila ozbiljne prijetnje ubistvom djeci rođenoj 2011. i 2012. godine, s namjerom da ih zastraši.

Dok su se djeca udaljavala, osumnjičena je iz gasnog pištolja ispalila tri hica u vazduh. Prema navodima tužilaštva, njene riječi i postupci kod djece su izazvali strah za vlastiti život i sigurnost.

Nakon ispitivanja, državno tužilaštvo je predložilo određivanje istražnog zatvora, a sudija istrage Županijskog suda u Sisku prijedlog je prihvatio. Istražni zatvor određen je zbog opasnosti da bi osumnjičena mogla uticati na svjedoke ili ponoviti krivično djelo.

natasa bekvalac

Scena

Nataša Bekvalac govorila o nastupu u Banjaluci: Razmišljam da otkačim

"Indeks" nezvanično prenosi da je povod incidenta navodno bio snješko – djeca su, prema tim informacijama, srušila snješka kojeg je žena napravila, nakon čega je uslijedila burna reakcija i prijetnje.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, po nalogu suda, policija je pretražila kuću i druge prostorije koje 53-godišnjakinja koristi. Tom prilikom pronađen je i od nje oduzet prijavljeni gasni pištolj i 29 komada municije.

