Aca Lukas: Ne osjećam se bezbjedno

Bura se podigla nakon privođenja Ace Lukasa u Makedoniji, a pjevač je sada u razgovoru za "Ekskluziv" otkrio šta se zapravo desilo.

Muzičar Aca Lukas je istakao da nije uhapšen i dodao da se nakon ovog incidenta više ne osjeća bezbjedno u Makedoniji.

"Napravili su jedan ružan potez, na kraju su rekli da nemam dozvolu za rad. Oni su to znali i prije nastupa, znali su šta imamo i šta nemamo, mogli su da zabrane nastup. Tendenciozno su došli da prekinu nastup", kaže Lukas i dodaje:

"Nisam uhapšen, otišao sam svojim autom u policiju, ali sve zajedno je bilo ružno. Vjerovatno ću donijeti odluku da do daljnjeg ne nastupam u Makedoniji jer se tamo ne osjećam bezbjedno. Ne zbog ljudi, mene ljudi tamo vole i ja obožavam tamo da pjevam, ali očigledno da neko ima neki pik na nas, a dok ne saznamo šta je, mislim da nije bezbjedno da idemo tamo", rekao je pjevač.