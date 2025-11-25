Logo
Large banner

Aca Lukas: Ne osjećam se bezbjedno

Izvor:

B92

25.11.2025

14:18

Komentari:

0
Аца Лукас: Не осјећам се безбједно

Bura se podigla nakon privođenja Ace Lukasa u Makedoniji, a pjevač je sada u razgovoru za "Ekskluziv" otkrio šta se zapravo desilo.

Muzičar Aca Lukas je istakao da nije uhapšen i dodao da se nakon ovog incidenta više ne osjeća bezbjedno u Makedoniji.

"Napravili su jedan ružan potez, na kraju su rekli da nemam dozvolu za rad. Oni su to znali i prije nastupa, znali su šta imamo i šta nemamo, mogli su da zabrane nastup. Tendenciozno su došli da prekinu nastup", kaže Lukas i dodaje:

"Nisam uhapšen, otišao sam svojim autom u policiju, ali sve zajedno je bilo ružno. Vjerovatno ću donijeti odluku da do daljnjeg ne nastupam u Makedoniji jer se tamo ne osjećam bezbjedno. Ne zbog ljudi, mene ljudi tamo vole i ja obožavam tamo da pjevam, ali očigledno da neko ima neki pik na nas, a dok ne saznamo šta je, mislim da nije bezbjedno da idemo tamo", rekao je pjevač.

Podijeli:

Tagovi:

Aca Lukas

Pjevač

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Након смрти оца Марију Шерифовић потресао још један губитак

Scena

Nakon smrti oca Mariju Šerifović potresao još jedan gubitak

2 d

0
Јана посједује бројне некретнине, а кува на Смедеревцу: ''Наложим дрва и уживам''

Scena

Jana posjeduje brojne nekretnine, a kuva na Smederevcu: ''Naložim drva i uživam''

2 d

0
Северина

Scena

Severina pokazala modrice

2 d

0
bolest, zaraza, bolnica

Scena

Glumica završila u bolnici, mediji je nedavno "sahranili"

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

13

33

Ministar Amidžić najavio 1000 KM uz novembarske plate

13

15

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

13

07

Trišić Babić: Potvrda i dokaz uspješne saradnje Srpske i Mađarske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner