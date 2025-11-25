Ukrajina prihvatila uslove američkog mirovnog plana?

Ukrajina je pristala na uslove potencijalnog mirovnog sporazuma koji su predložile Sjedinjene Američke Države, objavio je Si-Bi-Es, pozivajući se na američkog zvaničnika.

- Ukrajinci su pristali na mirovni sporazum - prenosi televizijski kanal njegove riječi.

Prema riječima zvaničnika, "postoje neki manji detalji koje treba urediti".

- Sačuvali smo veliki optimizam. Ministar vojske SAD Den Driskol je optimistički nastrojen. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti odgovor od Rusa. Sve se odvija brzo - dodao je sagovornik.

Ranije je sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov izjavio da su delegacije Kijeva i Vašingtona tokom sastanaka u Ženevi "postigle zajedničko razumijevanje ključnih uslova sporazuma“.