Logo
Large banner

Evo kada nas ponovo očekuje snijeg

Izvor:

ATV

25.11.2025

14:13

Komentari:

0
Ево када нас поново очекује снијег
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a poslije podne mjestimično su mogući kiša, susnježica i snijeg.

U poslijepodnevnim i večernjim časovima uslijediće naoblačenje od juga, počeće da pada kiša, a ponegdje na zapadu očekuju se jače padavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Лондон-експлозија-пожар-25112025

Svijet

Nakon eksplozije uslijedio horor: 150 vatrogasaca pokušava da ugasi požar

U višim predjelima kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, dok će na sjeveru ostati suvo i hladnije.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do pet, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus jedan, a dnevna od pet do 11, na jugu do 13, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova.

Duvaće slab vjetar, sjevernog smjera, a u Hercegovini jugo prije podne.

Удес, Бањалука

Hronika

Udes u Banjaluci: Sudarili se automobil i kombi

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je pretežno oblačno vrijeme, u zapadnim područjima i u Hercegovini pada kiša, a na planinama snijeg.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica nula, Čemerno šest, Sokolac i Han Pijesak osam, Foča, Gacko, Kalinovik i Srbac devet, Livno 10, Novi Grad 11, Višegrad, Kneževo, i Šipovo 12, Drvar i Sarajevo 13, Bijeljina, Bileća, Mrkonjić Grad, Bugojno, Jajce, Mostar i Zenica 14, Doboj i Trebinje 15, Srebrenica i Tuzla 16, Prijedor, Banjaluka, Zvornik i Sanski Most 17 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

RHMZ

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Игор Арсенић спроведен у ОЈТ Бањалука

Banja Luka

Igor Arsenić sproveden u OJT Banjaluka

1 d

2
Дојава о бомби у Дому здравља: Евакуисани радници и пацијенти

Srbija

Dojava o bombi u Domu zdravlja: Evakuisani radnici i pacijenti

2 d

0
НАСА упозорава: Стање није исто као претходних година

Nauka i tehnologija

NASA upozorava: Stanje nije isto kao prethodnih godina

2 d

0
Кецмановић: Побједа Карана има бумеранг ефекат за прогонитеље Додика

Republika Srpska

Kecmanović: Pobjeda Karana ima bumerang efekat za progonitelje Dodika

2 d

9

Više iz rubrike

Апел за Херцеговце: Заштитите имовину на вријеме

Društvo

Apel za Hercegovce: Zaštitite imovinu na vrijeme

2 d

0
Мијења се закон: Мајке би могле имати право на дуже породиљско одсуство

Društvo

Mijenja se zakon: Majke bi mogle imati pravo na duže porodiljsko odsustvo

2 d

0
Помозимо дјеци и омладини Космета - Хуманитарни број 1434 остварио преко 17.000 позива

Društvo

Pomozimo djeci i omladini Kosmeta - Humanitarni broj 1434 ostvario preko 17.000 poziva

2 d

1
Мјерење водостаја ријеке

Društvo

Rijeka Trebižat premašila nivo redovne mjere odbrane od poplava, vodostaj i dalje raste

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner