Evo kada nas ponovo očekuje snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a poslije podne mjestimično su mogući kiša, susnježica i snijeg.

U poslijepodnevnim i večernjim časovima uslijediće naoblačenje od juga, počeće da pada kiša, a ponegdje na zapadu očekuju se jače padavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Svijet Nakon eksplozije uslijedio horor: 150 vatrogasaca pokušava da ugasi požar

U višim predjelima kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, dok će na sjeveru ostati suvo i hladnije.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do pet, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus jedan, a dnevna od pet do 11, na jugu do 13, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova.

Duvaće slab vjetar, sjevernog smjera, a u Hercegovini jugo prije podne.

Hronika Udes u Banjaluci: Sudarili se automobil i kombi

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je pretežno oblačno vrijeme, u zapadnim područjima i u Hercegovini pada kiša, a na planinama snijeg.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica nula, Čemerno šest, Sokolac i Han Pijesak osam, Foča, Gacko, Kalinovik i Srbac devet, Livno 10, Novi Grad 11, Višegrad, Kneževo, i Šipovo 12, Drvar i Sarajevo 13, Bijeljina, Bileća, Mrkonjić Grad, Bugojno, Jajce, Mostar i Zenica 14, Doboj i Trebinje 15, Srebrenica i Tuzla 16, Prijedor, Banjaluka, Zvornik i Sanski Most 17 stepeni Celzijusovih.