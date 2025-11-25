Igor Arsenić sproveden u OJT Banjaluka

Igor Arsenić koji je danas uhapšen zbog prijetnji gradonačelniku Drašku Stanivukoviću, sproveden je u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

"Pripadnici Policijske uprave Banjaluka sinoć su lišili slobode lice I.A. iz Banjaluke, kojeg je neposredno prije toga lice D.S. prijavilo da mu je uputilo prijetnje", saopšteno je danas iz PU Banjaluka.

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke objavio je sinoć na društvenim mrežama da ga je Arsenić napao i prijetio mu dok je šetao na Banj Brdu, te da je slučaj prijavio policiji.