Igor Arsenić sproveden u OJT Banjaluka

Izvor:

ATV

25.11.2025

14:00

Игор Арсенић спроведен у ОЈТ Бањалука
Foto: ATV

Igor Arsenić koji je danas uhapšen zbog prijetnji gradonačelniku Drašku Stanivukoviću, sproveden je u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

"Pripadnici Policijske uprave Banjaluka sinoć su lišili slobode lice I.A. iz Banjaluke, kojeg je neposredno prije toga lice D.S. prijavilo da mu je uputilo prijetnje", saopšteno je danas iz PU Banjaluka.

Доктор

Srbija

Dojava o bombi u Domu zdravlja: Evakuisani radnici i pacijenti

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke objavio je sinoć na društvenim mrežama da ga je Arsenić napao i prijetio mu dok je šetao na Banj Brdu, te da je slučaj prijavio policiji.

Draško Stanivuković

Igor Arsenić

