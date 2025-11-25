Logo
Ukrajina pristala na mirovni sporazum: Oglasio se američki zvaničnik

Izvor:

Mondo.rs

25.11.2025

15:04

Komentari:

1
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki zvaničnik je izjavio za Si-bi-es Njuz da je ukrajinska vlada "pristala na mirovni sporazum" koji je posredovala Trampova administracija kako bi se zaustavio skoro četvorogodišnji rat.

Američki zvaničnik i ukrajinski savjetnik za nacionalnu bezbednost Rustem Umerov rekli su da je postignut zajednički dogovor o predlogu, a da detalji tek treba da se razrade, prenosi Si-bi-es njuz.

Umerov je izrazio optimizam da bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mogao da otputuje u Vašington prije kraja novembra kako bi finalizovao sporazum.

bijela kuca pixabay

Svijet

Bijela kuća: Tramp je optimista u pogledu mirovnog sporazuma za Ukrajinu

"Ukrajinci su pristali na mirovni sporazum", rekao je američki zvaničnik za Si-bi-es suz i dodao:

"Postoje neki manji detalji koje treba riješiti, ali su pristali na mirovni sporazum."

Ovo dolazi nakon izveštaja da su se američki i ruski zvaničnici, uključujući sekretara američke vojske Dena Driskola, danas sastajali na razgovorima u Abu Dabiju.

ukrajina sad sastanak svajcarska

Svijet

Kijev: Američki mirovni prijedlog značajno izmijenjen

Podsjetimo, Vašington je prošle nedjelje poslao Kijevu svoj početni mirovni plan od 28 tačaka,prije nego što su zvaničnici obje zemlje sastavili kontrapredlog na kriznim pregovorima u Ženevi tokom vikenda.

Evropski saveznici, koji su iznijeli svoj kontrapredlog planu od 28 tačaka, ubrzano su organizovali niz sastanaka posljednjih dana u nastojanju da prate korak sa pregovorima.

(Mondo)

Donald Tramp

Volodimir Zelenski

Komentari (1)
