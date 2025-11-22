Vladimir Zelenski odredio je da delegaciju Kijeva na pregovorima o američkom planu za rješenje ukrajinske krize predvodi šef njegovog kabineta Andrej Jermak.

Ministar odbrane Rustem Umerov naveo je da će se konsultacije održati u Švajcarskoj.

Tim povodom je reagovao zamjenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ironično prokomentarisavši da bi od Jermaka bio bolji samo Timur Mindič, ukrajinski biznismen i ključna figura korupcijskog skandala koji danima potresa Ukrajinu i koji seže sve do okruženja Zelenskog.

„Krvavi kijevski klovn (KKK) odredio je Jermaka za šefa delegacije za pregovore sa SAD i 'drugim međunarodnim partnerima'. Odličan izbor. Od njega je bolji samo Mindič“, napisao je Medvedev Telegramu, piše Sputnjik.