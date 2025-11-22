Logo

Papa prihvatio ostavku španskog biskupa nakon optužbi za seksualno zlostavljanje

SRNA

22.11.2025

Katolički sveštenik
Papa Lav prihvatio je ostavku biskupa u Španiji Rafaela Zornoze koji je pod istragom zbog seksualnog zlostavljanja tinejdžera.

U kratkom saopštenju Vatikan navodi da je papa Lav prihvatio ostavku biskupa, a optužbe nisu pomenute.

Biskup Zornoza je pod istragom zbog optužbi za seksualno zlostavljanje tinejdžera tokom devedesetih, što on negira.

Zornoza, koji je od 2011. godine vodio Eparhiju Kadiz i Seuta, na južnoj obali Španije, prvi je španski katolički

biskup za koga je poznato da je pod istragom Vatikana zbog optužbi za zlostavljanje.

Zornoza ima 76 godina, jednu više od tradicionalne starosne granice za penzionisanje katoličkih biskupa.

Eparhija Kadiz i Seuta ovog mjeseca je saopštila da optužbe istražuje crkveni tribunal koji je smješten u Ambasadi Vatikana u Madridu.

seksualno zlostavljanje

papa Lav

