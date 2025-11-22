Logo

Dobili ste SMS o uplati na račun? Iza ovoga se krije ozbiljna prevara

Informer

22.11.2025

13:47

Foto: Centralna banka

Na društvenim mrežama osvanula je objava o novom obliku SMS prevare u kojoj se prevaranti predstavljaju kao zvanične banke, kako bi korisnike doveli u zabludu i nezakonito oduzeli novac.

Naime, na "Reditu" se pojavio još jedan primjer prevare u kojoj se prevaranti predstavljaju kao Banka Poštanska štedionica i šalju poruku o navodnoj uplaćenoj sumi na račun.

Korisnik ove društvene mreže podelio je prepisku SMS-a koji je dobio od nepoznatog broja, a koji se predstavlja kao banka. Uz objavu je jasno postavio pitanje: "Kakva je ovo prevara?".

Ekonomija

Vinarije iz Srpske na Vinskoj viziji Otvorenog Balkana

"Evidentirana je uplata u iznosu od 20.250,00 dinara na Vaš račun 200000013557483024. Banka Poštanska štedionica. Od‌java STOP na 5005", navodi se u lažnoj poruci.

Očigledno je cilj poruke da kod primaoca izazove paniku ili znatiželju - da pomisli da se radi o grešci, neželjenoj uplati ili nečemu što mora da proveri. Sljedeći korak ovakvih prevara obično je pokušaj da vas navedu da kliknete na neki link, odgovorite porukom ili pozovete broj koji vodi na njihove servise. Na kraju dobiju vaše lične podatke, podatke o računu ili vas navedu da izvršite uplatu.

Kako prepoznati prevaru

Banke ne šalju ovakve poruke sa nasumičnih brojeva. Ne šalju informacije o uplatama u klasičnoj SMS formi bez imena pošiljaoca.

Poruke sa "od‌javom" na kratki kod - tipa STOP, često služe da potvrde da je broj aktivan, pa kasnije slijedi nova prevara. Broj računa u poruci je izmišljen i ne odgovara stvarnom formatu za korisničke račune.

Na osnovu fotografije, jasno je da se radi o klasičnoj SMS "fišing" prevari - prevaranti se predstavljaju u ime Poštanske štedionice, pokušavajući da poruka izgleda kao obavještenje o transakciji. Ono što je specifično jeste da nema linka, kao što je obično slučaj, već se sada traži odgovor na poruku, što dovodi do zaključka da su prevaranti unaprijedili svoje metode rada.

S obzirom da su ovakve prevare gotovo svakodnevne, najbolje je ignorisati poruku. Ne odgovarajte STOP ili bilo šta drugo što se nudi u tom trenutku, ako poruka izgleda sumnjivo. I naravno, nemojte kliktati na linkove ako ih pošalju u drugoj poruci.

Gradovi i opštine

Kvar na tri dalekovoda, bez struje više sela

Dejan Gavrilović iz Udruženja za zaštitu potrošača "Efektiva", još ranije je dao izjavu za Informer i tom prilikom istakao da je ovakav vid prevare najčešći, jer prevaranti imaju za cilj isključivo da dobiju lične podatke i time skinu sav novac sa računa, a to uglavnom rade preko linka koji dolazi sa nepoznatog broja ili kao u ovom slučaju, traženjem odgovora na njihovu poruku.

"To su često prevare koje dolaze iz inostranstva, ali ne mora uvek da znači. Oni pošalju link koji vodi ka formularu za popunjavanje ličnih podataka. Postoje ljudi koji kada nasednu čak ni ne prijave slučaj, jer se uglavnom osjećaju neprijatno. Ali, princip je isti, rade samo da skinu novac sa računa", rekao je Gavrilović i dodao:

"Da bi neko uplatio novac na račun, dovoljno je samo da ostavite vaš broj računa, jer osoba na taj način ne može da vam uradi ništa, osim da uplati određen iznos. Kada dajete sve lične podatke, logično je da će prevarant to zloupotrijebiti."

prevara

sms

