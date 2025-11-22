Stravične poplave pogodile Sjevernu Makedoniju: Domaćinstva pod vodom

Izvor:
Tanjug
22.11.2025
13:31
Zbog obilnih padavina izlile su se rijeke Bolnska i Istočka u selima Carev Dvor i Drmeni u opštini Resen u Severnoj Makedoniji, poplavivši više od 50 kuća, podrume, skladišta i poljoprivredne površine, saopštilo je Civilno-meteorološko centar (CMC).
Na terenu su angažovane ekipe javnih preduzeća i privatnih firmi sa četiri bagera, sedam pumpi i nekoliko privatnih pumpi za ispumpavanje vode, prenijela je Telma.
Regionalni putevi zahvaćeni klizištima čiste se po prioritetu.
Nivo Goleme rijeke iznosi 2,1 metar, sa početnim prelivima u Donjoj i Gornjoj Beloj Crkvi.
JKP "Proleter" upozororio je da je kvalitet vode narušen i da se privremeno ne preporučuje za piće.
U opštini Bitolj intervenisala su javna preduzeća u selima Nižepole, Dihovo, Capari, Porodin, Žabeni, Lažec, Medžitlija, Ostreč, Graešnica i Kišava.
JP "Niškogradba" i AD "Vodostopanstvo" grade nasipe na rijeci Dragor kod Dolnog Orizara, dok HMS "Streževo" čisti propuste na rijeci Caparskoj.
Pojavio se novi snimak pucnjave u Kalesiji
Nivo rijeke Crne porastao je na 2,7 metara, a zbog vode na putu zatvoreni su pravci Lera-Dolenci i prema Caparima.
U opštini Demir Hisar izlila se rijeka Crna kod sela Žvan, dok se u Prilepu urušio plafon kuće.
Nadležne službe u Ohrid i Kumanovu izvode intervencije na poplavljenim kućama i klizištima, dok je u Skoplju i Strumici situacija pod kontrolom, uz nekoliko klizišta na putu Strumica-Valandovo koja su odmah prosleđena nadležnim službama.
Više službi upozorava građane da prate stanje vodostaja i prilagode kretanje i vožnju uslovima na terenu.
