Stravične poplave pogodile Sjevernu Makedoniju: Domaćinstva pod vodom

Izvor:

Tanjug

22.11.2025

13:31

Стравичне поплаве погодиле Сјеверну Македонију: Домаћинства под водом
Foto: RTRS

Zbog obilnih padavina izlile su se rijeke Bolnska i Istočka u selima Carev Dvor i Drmeni u opštini Resen u Severnoj Makedoniji, poplavivši više od 50 kuća, podrume, skladišta i poljoprivredne površine, saopštilo je Civilno-meteorološko centar (CMC).

Na terenu su angažovane ekipe javnih preduzeća i privatnih firmi sa četiri bagera, sedam pumpi i nekoliko privatnih pumpi za ispumpavanje vode, prenijela je Telma.

Regionalni putevi zahvaćeni klizištima čiste se po prioritetu.

Nivo Goleme rijeke iznosi 2,1 metar, sa početnim prelivima u Donjoj i Gornjoj Beloj Crkvi.

JKP "Proleter" upozororio je da je kvalitet vode narušen i da se privremeno ne preporučuje za piće.

U opštini Bitolj intervenisala su javna preduzeća u selima Nižepole, Dihovo, Capari, Porodin, Žabeni, Lažec, Medžitlija, Ostreč, Graešnica i Kišava.

JP "Niškogradba" i AD "Vodostopanstvo" grade nasipe na rijeci Dragor kod Dolnog Orizara, dok HMS "Streževo" čisti propuste na rijeci Caparskoj.

Пуцњава Калесија

Hronika

Pojavio se novi snimak pucnjave u Kalesiji

Nivo rijeke Crne porastao je na 2,7 metara, a zbog vode na putu zatvoreni su pravci Lera-Dolenci i prema Caparima.

U opštini Demir Hisar izlila se rijeka Crna kod sela Žvan, dok se u Prilepu urušio plafon kuće.

Nadležne službe u Ohrid i Kumanovu izvode intervencije na poplavljenim kućama i klizištima, dok je u Skoplju i Strumici situacija pod kontrolom, uz nekoliko klizišta na putu Strumica-Valandovo koja su odmah prosleđena nadležnim službama.

Više službi upozorava građane da prate stanje vodostaja i prilagode kretanje i vožnju uslovima na terenu.

Tagovi:

Sjeverna Makedonija

Poplave

