Pojavio se novi snimak pucnjave u Kalesiji

Pucnjava koja je 19. novembra potresla Kalesiju, nakon što su trojica razbojnika opljačkala zlataru i sukobila se sa policijom, ostavila je snažan trag među građanima.

U trenucima kada je u centru mjesta odjekivalo oružje, na ulici su se zatekla i djeca koja su, prestravljena, pokušavala pronaći zaklon od metaka.

Upravo tada dogodio se gest koji je, usred haosa, pokazao ono najbolje u ljudima. Djeca su trčala u panici, a radnici obližnjeg fast fuda odmah su im otvorili vrata i sklonili ih u unutrašnjost. Tim činom mališanima su pružili sigurnost u trenucima kada je opasnost na ulici bila ogromna, prenosi Crna-Hronika.

Podsjetimo, incident je počeo kada su trojica maskiranih razbojnika upala u lokalnu zlataru, vezala vlasnika i ukrala određenu količinu zlatnog nakita. U pokušaju bjekstva otvorili su vatru na policiju, koja je uzvratila. Jedan od razbojnika, Matija Gurdeljević, preminuo je od zadobijenih povreda, dok se njegov brat Velemir Gurdeljević i još jedan osumnjičeni i dalje nalaze u bjekstvu.

Iako je policijska akcija spriječila dalju eskalaciju, građani Kalesije ostali su potreseni, posebno zbog činjenice da su se u trenutku pucnjave na ulici našla i djeca.