Logo

Pojavio se novi snimak pucnjave u Kalesiji

Izvor:

Crna-hronika.info

22.11.2025

13:27

Komentari:

0
Пojавио се нови снимак пуцњаве у Калесији
Foto: Printscreen/Facebook/Kalesija

Pucnjava koja je 19. novembra potresla Kalesiju, nakon što su trojica razbojnika opljačkala zlataru i sukobila se sa policijom, ostavila je snažan trag među građanima.

U trenucima kada je u centru mjesta odjekivalo oružje, na ulici su se zatekla i djeca koja su, prestravljena, pokušavala pronaći zaklon od metaka.

Upravo tada dogodio se gest koji je, usred haosa, pokazao ono najbolje u ljudima. Djeca su trčala u panici, a radnici obližnjeg fast fuda odmah su im otvorili vrata i sklonili ih u unutrašnjost. Tim činom mališanima su pružili sigurnost u trenucima kada je opasnost na ulici bila ogromna, prenosi Crna-Hronika.

Аутопут Добој

Društvo

Vozi se jednom trakom: Otežan saobraćaj na auto-putu "9. januar"

Podsjetimo, incident je počeo kada su trojica maskiranih razbojnika upala u lokalnu zlataru, vezala vlasnika i ukrala određenu količinu zlatnog nakita. U pokušaju bjekstva otvorili su vatru na policiju, koja je uzvratila. Jedan od razbojnika, Matija Gurdeljević, preminuo je od zadobijenih povreda, dok se njegov brat Velemir Gurdeljević i još jedan osumnjičeni i dalje nalaze u bjekstvu.

Iako je policijska akcija spriječila dalju eskalaciju, građani Kalesije ostali su potreseni, posebno zbog činjenice da su se u trenutku pucnjave na ulici našla i djeca.

Podijeli:

Tagovi:

pucnjava

Kalesija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласила се "Електрокрајина": Више бањалучких улица без струје, све екипе на терену

Banja Luka

Oglasila se "Elektrokrajina": Više banjalučkih ulica bez struje, sve ekipe na terenu

2 h

0
Вози се једном траком: Отежан саобраћај на путу Добој-Станари

Gradovi i opštine

Vozi se jednom trakom: Otežan saobraćaj na putu Doboj-Stanari

2 h

0
Ухапшен бивши предсједник Бразила Жаир Болсонаро

Svijet

Uhapšen bivši predsjednik Brazila Žair Bolsonaro

2 h

0
Приведен Аца Лукас, полиција му прекинула наступ: ''Ајде, пуштајте човјека''

Scena

Priveden Aca Lukas, policija mu prekinula nastup: ''Ajde, puštajte čovjeka''

2 h

0

Više iz rubrike

Преминула још једна жртва пожара у Тузли

Hronika

Preminula još jedna žrtva požara u Tuzli

3 h

0
Полиција одузела трептаче од возача из Новог Града

Hronika

Policija oduzela treptače od vozača iz Novog Grada

3 h

0
Снијег паралисао саобраћај: Удес у Бањалуци

Hronika

Snijeg paralisao saobraćaj: Udes u Banjaluci

4 h

1
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Uhapšen Prijedorčanin: Pretukao svjedoka i prijetio mu ubistvom

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Olujna bura rušila stabla u Rijeci, povrijeđena Italijanka

15

25

Relja Popović podigao Seku Aleksić

15

23

MUP Srpske izdao dvije naredbe i obavještenje za građane

15

17

Ubijen vođa navijača Partizana: Ove godine već dva puta izbjegao smrt

15

16

Bjelica: Snijeg neprestano pada, ali se održava prohodnost puteva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner