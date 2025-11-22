Logo

Oglasila se "Elektrokrajina": Više banjalučkih ulica bez struje, sve ekipe na terenu

22.11.2025

13:21

Огласила се "Електрокрајина": Више бањалучких улица без струје, све екипе на терену
Foto: ATV

Snijeg izaziva prekide u snabdijevanju električnom energijom na području Banjaluke i drugih krajiških opština, a iz "Elektrokrajine" su saopštili da su sve njihove terenske ekipe angažovane na otklanjanju kvarova.

Najviše kvarova na srednjonaponskoj mreži bilježi se na višim prigradskim i seoskim područjima Banjaluke, zatim Prnjavora, Čelinca, Kotor Varoša, Kneževa, Mrkonjić Grada, Šipova, Jezera, Ribnika, Kupresa, Istočnog Drvara, Petrovca-Drinića i Krupe na Uni.

Iz "Elektrokrajine" su istakli da snijeg koji i dalje pada otežava situaciju i dovodi do novih prekida zbog obrušavanja granja preko dalekovodnih stubova i provodnika.

Situaciju na terenu, navode, usložnjavaju brojni neprohodni putevi, posebno u brdovitim i šumskim područjima, zbog čega je rad otežan, a ponegd‌je i onemogućen pristup lokacijama kvarova.

Аутопут Добој

Društvo

Vozi se jednom trakom: Otežan saobraćaj na auto-putu "9. januar"

Od 12.00 časova u prekidu je visokonaponski dalekovod u nadležnosti "Elektroprenosa BiH" od Bočca do Banjaluke zbog čega su bez napona ostali i dijelovi naselja Centar, Kočićev vijenac, Novoselija, Paprikovac i Petrićevac.

Na području Banjaluke u prekidu je i napajanje dijela rejona Krupe na Vrbasu, od Karanovca i Rekavica do Bočca i sela opštine Kneževo, zatim područja od Lauša i Saračice do rejona Bronzanog Majdana prema opštini Oštra Luka, te dijelovi manjačkog i potkozarskog kraja.

U kvaru su i odvodi prema naseljima Gornja Česma, Krčmarice i Debeljaci.

Снијег у Бањалуци

Banja Luka

Snijeg okovao pojedine dijelove Banjaluke

Situacija je dosta povoljnija na području Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, Gradiške, Laktaša i Srpca, gd‌je se bilježi manji broj srednjonaponskih kvarova na mreži.

Terenske ekipe "Elektrokrajine" biće angažovane cijeli dan na sanaciji kvarova u nastojanju da što više potrošača dobije električnu energiju, navodi se u saopštenju.

Struja

Snijeg

