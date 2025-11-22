Zimska idila: Banjaluku prekrio snijeg

Banjaluka je jutros osvanula pod snijegom koji je stvorio pravu zimsku idilu.

Kako su meteorolozi najavili, snježne padavine nastaviće se tokom dana, a u višim predjelima zapada snijeg će doseći visinu od pola metra.

Na krajnjem jugu BiH prevladavaće kiša, dok će najviše snijega biti na jugozapadu i zapadu zemlje.

Sjeveroistočni dijelovi, poput Semberije i Posavine, proći će s manjim količinama snijega.