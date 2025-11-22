Logo

Zimska idila: Banjaluku prekrio snijeg

Izvor:

ATV

22.11.2025

07:58

Komentari:

1
Зимска идила: Бањалуку прекрио снијег
Foto: ATV

Banjaluka je jutros osvanula pod snijegom koji je stvorio pravu zimsku idilu.

Kako su meteorolozi najavili, snježne padavine nastaviće se tokom dana, a u višim predjelima zapada snijeg će doseći visinu od pola metra.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Društvo

Danas je sveti Nektarije Eginski, evo šta običaji nalažu

Na krajnjem jugu BiH prevladavaće kiša, dok će najviše snijega biti na jugozapadu i zapadu zemlje.

Sjeveroistočni dijelovi, poput Semberije i Posavine, proći će s manjim količinama snijega.

Podijeli:

Tag:

Snijeg

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Данас је свети Нектарије Егински, ево шта обичаји налажу

Društvo

Danas je sveti Nektarije Eginski, evo šta običaji nalažu

3 h

0
Шта свињари очекују: Расте ли цијена свињетине у наредним данима

Ekonomija

Šta svinjari očekuju: Raste li cijena svinjetine u narednim danima

3 h

0
Додик: Брза саобраћајница Клашнице-Бањалука огледало Српске

Republika Srpska

Dodik: Brza saobraćajnica Klašnice-Banjaluka ogledalo Srpske

12 h

1
Пожар у Книну

Region

Požar u policijskoj stanici, dio grada ostao bez struje

12 h

0

Više iz rubrike

Температуре све ниже, а гријања нигдје: Бањалучани поручују да им је доста оправдања

Banja Luka

Temperature sve niže, a grijanja nigdje: Banjalučani poručuju da im je dosta opravdanja

18 h

0
Нестали цуко Флопи

Banja Luka

Banjalučanka moli za pomoć: Jeste li vidjeli ovog preslatkog cukicu?

19 h

0
Влада ће преузети изградњу приступних путева до моста у Чесми

Banja Luka

Vlada će preuzeti izgradnju pristupnih puteva do mosta u Česmi

1 d

0
Обиљежено 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

Banja Luka

Obilježeno 107 godina od ulaska srpske vojske u Banjaluku

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

56

Otežano saobraćanje na putu Teslić – Čečava zbog palog drveta

10

49

Potvrđen prvi smrtni slučaj izazvan opasnim virusom

10

45

Iz Hrvatske u Vatikan stizali falsifikati o Stepincu

10

41

Evo šta će uskoro zamijeniti mobilne telefone

10

38

Tramp pružio podršku gradonačelniku Njujorka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner