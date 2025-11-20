Vlada će preuzeti izgradnju pristupnih puteva do mosta u Česmi

Vlada Republike Srpske preuzeće izgradnju pristupnih puteva prema novoizgrađenom mostu u banjalučkom naselju Česma , što je bila obaveza Gradske uprave i taj posao biće završen za najkasnije 60 dana, poručili su zvaničnici Srpske.

"Kako bi građani naselja Česma, Vrbanja, Mađir, dalje Čelinca, Kotor Varoši pa na kraju Teslića koristili ovo kako jedan ulaz koji bi značajno rasteretio ulaz u grad sa istočne strane.", rekao je v.d. direktora JP Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.

"Najvažnije je da brinemo o ljudima, o ljudima koji ovdje žive, koji koriste ove saobraćajnice, odnosno tek treba da ih koriste, želimo prevazići sve nesporazume i podjele koje se dešavaju ovdje", istakao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Dionica kod mosta u Česmi višestruko je značajna jer je dio većeg plana koji podrazumijeva izgradnju put prema Čelincu i Kotor Varošu, što će rasteretiti ulaz u grad sa svih strana.

"Evo dolazimo u situaciju da ćemo ovo preuzeti da se završi u cjelosti radi građana. Ovakvo jedno saobraćajno rješenje koje ovamo iza mene treba da ide čak i most prema Vrbanji, što znači da ne možemo čekati, građani ne trebaju da čekaju", kazao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik podsjetio je da je gradonačelnik Banjaluke prije dvije godine preuzeo obavezu da grad završiti pristupne puteve, dok je Vlada preuzela obavezu izgradnje mosta.

"Mi ovdje pravimo presedan, tu klackalicu koju neko želi samo da koristi za instagram i za neke gluposti hoćemo da prekinemo, zato smo ovdje danas da Vlada i direkcija za puteve će preuzeti ovaj posao", naglasio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Gradska uprava ne preduzima ništa, iako treba da donosi regulacione planove i rješava imovinsko pravne odnose, naveo je Dodik.

"Nek služi na čast gradskoj upravi što je ovoliko manipulisala sa ovim, javnost pogrešno informisala, uzmite snimak pa vidite ko je šta preuzeo", dodao je Dodik.

Za mještane banjalučkog naselja Česma izgradnja mosta predstavlja značajnu stvar.

"Narod Česme i svi koji smo vezani za ovaj ovdje most od danas je presretan. Vlada i predsjednik Dodik preuzeće da riješe ovaj pristupni put, da završe sa ovim političkim igrokazom", rekao je mještanin naselja Česma Miloš Krčić.

Most je ukupne dužine 175 metara, sa dvije saobraćajne trake, 2 biciklističke trake i dvije pješačke staze. Ukupna investicija je 6 miliona i 600 hiljada KM.