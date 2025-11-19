Logo
Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

ATV

19.11.2025

21:19

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје
Zbog radova sutra će od devet sati do 13 časova biti dijelovi ulica Petra Mećave br. 1 i 2.

Kako navode iz banjalučke “Elektrokrajine”, električne energije neće biti ni u dijelovima ulica Grčka, Jovana Dučića i Vidovdanska i to u vremenu od devet sati do 12 časova, te u dijelu ulice 2. krajiškog korpusa, od devet sati do 13.30 časova.

Takođe, isključenja su najavljena i za dijelove ulica Srđe Zlopogleđe i Stevana Bulajića, od devet sati do 14 časova.

