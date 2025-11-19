Đajić smijenjen: Maričić na čelu banjalučkog SNSD-a

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik imenovao je za privremenog predsjednika Gradskog odbora SNSD Banjaluka Gorana Maričića.

Republika Srpska Dodik razriješio Vladu Đajića svih funkcija

Dodik je donio odluku da se sada već bivši predsjednik banjalučkog SNSD-a Vlado Đajić razrješava dužnosti predsjednika GO zbog narušavanja ugleda SNSD, navode iz ove stranke.