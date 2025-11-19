Đajić smijenjen: Maričić na čelu banjalučkog SNSD-a

Izvor:
ATV
19.11.2025
11:28
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik imenovao je za privremenog predsjednika Gradskog odbora SNSD Banjaluka Gorana Maričića.
Republika Srpska
Dodik razriješio Vladu Đajića svih funkcija
Dodik je donio odluku da se sada već bivši predsjednik banjalučkog SNSD-a Vlado Đajić razrješava dužnosti predsjednika GO zbog narušavanja ugleda SNSD, navode iz ove stranke.
Predsjednik @MiloradDodik donio je odluku da se Vlado Đajić razrješava dužnosti predsjednika Gradskog odbora SNSD Banjaluka zbog narušavanja ugleda SNSD.— SNSD (@SNSDDodik) November 19, 2025
Predsjednik Milorad Dodik imenovao je za privremenog predsjednika Gradskog odbora SNSD Banjaluka Gorana Maričića. pic.twitter.com/IKV9iGdJvU
