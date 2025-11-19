Logo
Đajić smijenjen: Maričić na čelu banjalučkog SNSD-a

ATV

19.11.2025

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik imenovao je za privremenog predsjednika Gradskog odbora SNSD Banjaluka Gorana Maričića.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik razriješio Vladu Đajića svih funkcija

Dodik je donio odluku da se sada već bivši predsjednik banjalučkog SNSD-a Vlado Đajić razrješava dužnosti predsjednika GO zbog narušavanja ugleda SNSD, navode iz ove stranke.

Goran Maričić

Vlado Đajić

SNSD

Milorad Dodik

