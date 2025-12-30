Logo
Sa BiH tržišta povučena kružna pila, opasna za potrošače

Izvor:

SRNA

30.12.2025

15:45

Komentari:

0
Са БиХ тржишта повучена кружна пила, опасна за потрошаче
Foto: Pixabay

Sa tržišta BiH povučena je kružna pila "Iskra" jer je opasna za potrošače, zato što njen zaštitni sistem može otkazati i dovesti do teških posjekotina ili drugih povreda.

Riječ je o pili porijeklom iz Kine, iz serije GX-MC010B20241000XXX i sa bar kodom 3830042566137, o kojoj nedostaju bezbjednosne informacije, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Кружна пила ''Искра'', повучена са БиХ тржишта
Kružna pila ''Iskra'', povučena sa BiH tržišta

Osim ovog, korisnik može postaviti oštricu pile koja nije prikladna za stvarnu brzinu rotacije, povećavajući rizik od kvara, loma ili izbacivanja oštrice tokom upotrebe.

Preduzete su mjere povlačenja proizvoda sa tržišta, a potrošačima koji su kupili ovaj proizvod savjetuje se da ga vrate uvozniku ili u prodavnicu gdje je kupljen.

