Iz Indije došao u Banjaluku zbog posla i bolje budućnosti: Platu šalje kući, a naučio i srpski

Autor:

Kristina Sekerez

29.12.2025

19:19

Komentari:

0
Foto: ATV

Iz Indije u Banjaluku – taj put je prošao Harmanjit Sing zbog posla i bolje budućnosti, kako svoje, tako i porodice. Tu je tri godine i za sada je zadovoljan. Naučio je i srpski jezik.

Uslovi su, priča nam, daleko bolji nego u njegovoj rodnoj zemlji.

"Bolji ovdje, nego u Indiji, dobra je plata. Svako jutro i veče pričam s mamom i tatom i pošaljem im svaki mjesec platu. Meni je lakše ovdje. Nije meni loše. Ja sam došao ovdje, niko nije pričao engleski, ja pričam engleski i onda sam gledao, kontao šta se priča, malo pamtio i učio tako srpski", kaže Sing.

Kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za narednu godinu je 7.427. To i za produženje i za novo zapošljavanje. Od toga Federaciji 4.500, Republici Srpskoj 2.000, a Brčko distrikt 927 radnih dozvola. Poslodavci kažu, malo je. Srpska je u deficitu s radnom snagom. Za očekivati je da kvota u narednim godinama raste.

„Nedostaju svi profili radnika i ono što je, takođe, vrlo bitno naglasiti da i susjedne zemlje sada povlače znatan dio radne snage, kako sezonske, tako i tokom cijele godine, tako da u suštini po tom pitanju, vrlo je izvjesno u narednim godinama da će kvota radnih dozvola rasti", kaže Saša Aćić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske.

Kvota iz godine u godinu raste, ali su procedure spore i komplikovane, te kvota nije iskorištena. Tvrde to iz Privredne komore Republike Srpske. Kažu, dolazi do zastoja i u ambasadama.

„U toku ove godine gotovo nijednu radnu dozvolu Ambasada u Indiji za radnike koji dolaze iz Indije i Nepala, nisu dobili saglasnost. Tako da sa tog aspekta mi smo najavili u zahtjevu koji smo uputili Vladi Republike Srpske kroz program ekonomskih reformi da se ide u izmjene Zakona o radu, koji bi definisao postupak prijave stranih radnika na brži i jednostavniji način i koji bi na neki način omogućio da se na jednostavan, ali u skladu sa zakonskom procedurom praćen način, dođe do bržih radnih dozvola", kaže Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

Broj radnih dozvola koje se mogu izdati za produženje već izdatih radnih dozvola iznosi 2.350, od čega 1.500 za FBiH, Republiku Srpsku 500 i Brčko distrikt 350. Za novo zapošljavanje stranaca može se izdati 5.077 radnih dozvola – FBiH 3.000, Republika Srpska 1.500 i Brčko distrikt 577 radnih dozvola. Najviše, 1.760 radnih dozvola namijenjeno je za građevinarstvo, 1.060 za prerađivačku industriju, dok je 560 radnih dozvola odobreno hotelijerstvu i ugostiteljstvu za pružanje usluga smještaja, pripreme i usluživanja hrane, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

