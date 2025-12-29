Logo
Kod Trebinja pronađena veća količina minsko-eksplozivnih sredstava

RTRS

29.12.2025

18:40

Код Требиња пронађена већа количина минско-експлозивних средстава
U naselju Pridvorci kod Trebinja pronađena je veća količina minsko-eksplozivnih sredstava.

Minsko-eksplozivna sredstva odložena su, prema procjenama, u blizini kuća pislije završetka ratnih dejstava, a o svemu je obaviještena policija i Tim za deminiranje Republičke uprave civilne zaštite.

''Arsenal je sastavljen od tromblonskih mina, različitih upaljača, BRK kumulativne mine, ručne bombe''', rekao je Mišo Pamučina, koordinator za deminiranje Grada Trebinje.

U Pridvoračkom kraku, jednom od krakova rijeke Trebišnjice, pronađena je i veća količina ručnih bombi.

Pamučina je rekao da su sva minsko-eksplozivna sredstva propisno uklonjena i biće uništena na jednom od poligona za uništavanje takvih sredstava zaostalih iz proteklog rata.

mine

eksploziv

rat

