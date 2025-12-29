Kod Trebinja pronađena veća količina minsko-eksplozivnih sredstava

U naselju Pridvorci kod Trebinja pronađena je veća količina minsko-eksplozivnih sredstava.

Minsko-eksplozivna sredstva odložena su, prema procjenama, u blizini kuća pislije završetka ratnih dejstava, a o svemu je obaviještena policija i Tim za deminiranje Republičke uprave civilne zaštite.

''Arsenal je sastavljen od tromblonskih mina, različitih upaljača, BRK kumulativne mine, ručne bombe''', rekao je Mišo Pamučina, koordinator za deminiranje Grada Trebinje.

Ekonomija Otkriveno nalazište ključnih metala vrijedno 120 milijardi evra

U Pridvoračkom kraku, jednom od krakova rijeke Trebišnjice, pronađena je i veća količina ručnih bombi.

Pamučina je rekao da su sva minsko-eksplozivna sredstva propisno uklonjena i biće uništena na jednom od poligona za uništavanje takvih sredstava zaostalih iz proteklog rata.