Popio mineralnu vodu i završio na intenzivnoj: Šta je otkrila analiza?

Penzioner Robert H. (62) je prošlog petka šetao je preko Šlingermarkta u Beču, a po što je ogladnio svratio je u jedan lokal.

"Naručio sam njoke karbonara i mineralnu vodu", ispričao je penzioner za "Hojte". Kada je konobar donio malu flašu vode, popio je dva velika gutljaja i to se ispostavilo kao fatalna greška.

"Od‌jednom me je peklo na usnama i u ustima, a zatim i u jednjaku. Bilo je kao da iznutra gorim. Bio je to pakao", opisuje Floridsdorfer, koji je od tada u bolnici. Hitna pomoć je ubrzo stigla i odmah prebacila Roberta H. u bolnicu.

"Pacijent je imao mučninu i žalio se na bolove u stomaku. Bio je bled u licu, obli ga je hladan znoj i više puta je povraćao", rekao je portparol hitne pomoći za "Hojte".

Prilikom pregleda usta pacijenta, uočeno je izraženo crvenilo. Zatim su spasioci upotrebili uređaj za mjerenje krvnih gasova, koji meri ravnotežu kiselina i baza. Rezultat je potvrdio sumnju: Bečlija je imao laktatemiju. Jasan znak trovanja.

Zatim su uzeli špricom uzorak sadržaja iz flaše i predali ga policiji koja je u međuvremenu stigla.

"Dok je muškarac, koji je sve vrijeme bio pri svijesti, zbrinut i odmah prebačen na intenzivnu negu, a policajci su zaplenili flašu mineralne vode. Organi policije specijalizovani za opasne materije (GKO) su obavješteni kako bi uzeli odgovarajuće uzorke", izjavila je portparolka policije Mihaela Rosman.

"Detaljna analiza još uvijek nije završena. Za sada policija vodi istragu protiv nepoznatog počinioca zbog sumnje na nehatno nanošenje telesnih povreda", rekla je Rosman. Sumnja se da je u flašici bila neka korozivna tečnost ili kiselina. Robert H. se oporavlja u bolnici i sada može ponovo da govori.

"Veoma mi je loše. Sve do želuca mi je izjedeno. Dva gutljaja više i vjerovatno bih bio mrtav.", objašnjava on i dodaje da trenutno ne može da jede, hrani se intravenozno.

"Dali su mi neku astronautsku hranu. Dakle, jedem preko vene", našalio se 62-godišnjak. Da li će imati posljedice, još ne zna.

Inspekcija je brzo stigla na lice mjesta i uzela uzorke svih flaša mineralne vode uskladištenih u lokalu. Nije bilo naznaka drugih problematičnih sastojaka. Lokal je ponovo otvoren.