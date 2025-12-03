Ukrajinci demantuju Rumune: Niste uništili

Ukrajinska služba bezbednosti /SBU/ saopštila je da su na broju svi njeni pomorski dronovi "si bejbi" koji su obavljali operativne zadatke u Crnom moru.

U saopštenju je naglašeno da nijedan dron nije izgubljen niti je ušao u rumunske teritorijalne vode.

Rumunsko Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da je rumunska vojska digla u vazduh pomorski dron koji je ugrožavao plovidbu u Crnom moru i identifikovalo dron kao "si bejbi", koji je razvila Ukrajina.