Logo
Large banner

Ukrajinci demantuju Rumune: Niste uništili

Izvor:

SRNA

03.12.2025

22:01

Komentari:

0
Румуни разнијели украјински дрон
Foto: Screenshot

Ukrajinska služba bezbednosti /SBU/ saopštila je da su na broju svi njeni pomorski dronovi "si bejbi" koji su obavljali operativne zadatke u Crnom moru.

U saopštenju je naglašeno da nijedan dron nije izgubljen niti je ušao u rumunske teritorijalne vode.

Румуни разнијели украјински дрон

Svijet

Rumunija raznijela ukrajinski dron, objavljen snimak

Rumunsko Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da je rumunska vojska digla u vazduh pomorski dron koji je ugrožavao plovidbu u Crnom moru i identifikovalo dron kao "si bejbi", koji je razvila Ukrajina.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

Rumunija

dron

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ана Ивановић тужила Бастијана Швајнштајгера

Scena

Ana Ivanović tužila Bastijana Švajnštajgera

2 h

0
Амиџић на састанку са Флемингом: Конструктиван дијалог од виталног је значаја за напредак

Republika Srpska

Amidžić na sastanku sa Flemingom: Konstruktivan dijalog od vitalnog je značaja za napredak

2 h

0
Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Svijet

Ljudska koža, izmet, krv: Ovo je pronađeno kod kuće Ane Volš - FOTO

2 h

0
Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

Gradovi i opštine

Novi dan novo upozorenje za građane: Izbjegavajte

3 h

0

Više iz rubrike

Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Svijet

Ljudska koža, izmet, krv: Ovo je pronađeno kod kuće Ane Volš - FOTO

2 h

0
Доналд Трамп добио пријетњу: Не буди јагуара

Svijet

Donald Tramp dobio prijetnju: Ne budi jaguara

3 h

0
Жена нашла своју штедну књижицу из дјетињства и вратила се кући пуних џепова

Svijet

Žena našla svoju štednu knjižicu iz djetinjstva i vratila se kući punih džepova

3 h

0
Брајан Волш на суђењу

Svijet

Ubijao ljude i silovao njihove leševe: Ovog monstruma je guglao Brajan Volš

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Zapalio se motor aviona sa 425 putnika

22

51

Tramp: Za tango treba dvoje

22

48

Nikola Rokvić u toku Božićnog posta pokazao kako sprema ručak

22

44

Otac ubijenog Mateje završio na psihijatriji, pa dobio tumor

22

28

Vozač iz BiH potukao se nasred auto-puta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner