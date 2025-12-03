Logo
Ljudska koža, izmet, krv: Ovo je pronađeno kod kuće Ane Volš - FOTO

Izvor:

Telegraf

03.12.2025

21:52

Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш
Foto: Privatna arhiva

Suđenje Brajanu Volšu, koji je optužen za ubistvo supruge Ane, porijeklom iz Srbije, nastavljeno je u srijedu.

Jedan od ključnih svjedoka bio je vještak Dejvis Guld iz kriminalističke laboratorije u Masačusetsu, koji je analizirao tragove, koji su pronađeni u slučaju nestanka Ane Volš u Kohasetu.

Guld je rekao da je 9. januara 2023. godine analizirao tragove koji su pronađeni na Volvu XC-90, koji je bio u vlasništvu Volšovih, piše "Telegraf".

On je na suđenju rekao da je primijetio crvenkasto-smeđe mrlje na vizirrau sa strane vozača i smeđe mrlje na viziraru sa strane suvozača.

Rekao je da je u autu pronašao zaštitne rukavice. On je ispričao da je analiza krvi pokazala da je pet dijelova automobila bilo pozitivno na krv.

Vještak je zatim opisao sadržaj kesa za smeće koju je pregledao na deponiji.

"U prvoj kesi našli smo zelene čizme, jaknu, narukvicu, crnu tašnu, crni novčanik, slušalice, čarape i par ključeva od Folksvagena. U drugoj kesi bila su dva peškira sa crvenkasto-smeđim mrljama, kao i traka sa gazom. U sljedećoj kesi je bio bijeli ogrtač sa crvenkasto-smeđim mrljama, a u četvrtoj dva para papuča sa istom bojom mrlja", rekao je Guld.

On je zatim rekao da su u petoj vreći bili su komadići izmeta sa crvenkasto-smeđim mrljama.

"U šestoj vreći bilo je još komada vune sa sličnim mrljama, kao i bijelo Tivek odijelo i zaštitne naočare", objasnio je on.

Takođe je rekao da je u smeću pronađeno tkivo, odnosno materijal koji je potencijalno ljudska koža.

"U osmoj vreći nalazili su se čekić, makaze za žicu, sjekirica i testera za metal sa crvenkasto-smeđim mrljama", rekao je Guld.

"Telegraf" je ranije posjetio deponiju na kojoj su pronađeni ključni dokazi u slučaju Ane Volš.

Podsjetimo, posmrtni ostaci Ane Volš nikada nisu pronađeni, a Brajan Volš je optužen da je ubio Anu, rasparčao i sakrio njeno tijelo nakon što je došao do informacija o muškarcu sa kojim ga je ona navodno varala.

Brajan Volš je već priznao krivicu za blaža krivična djela - ometanje policije i nezakonito premještanje ljudskih posmrtnih ostataka.

U slučaju da Volš bude proglašen krivim za ubistvo supruge prijeti mu doživotna kazna zatvora bez prava na uslovni otpust.

Ana Volš

Brajan Volš

Ubistvo

