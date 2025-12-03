Direktor "Folksvagen grupe" najavili mjere štednje

Direktor "Folksvagen grupe" Oliver Blume najavio je mjere štednje da bi kompanija ostala konkurentna i profitabilna, saopštio je njemački gigant automobilske industrije.

"Ako kompanija želi da nastavi da zarađuje novac od vozila i da ostane konkurentna u budućnosti, troškovi moraju i dalje da se konstantno optimizuju", rekao je Blume na sastanku sa zaposlenima u Volfsburgu.

On je naveo da se od "Folksvagena" traže novi proizvodi i najnaprednije tehnologije, a da je sada riječ o povećanju produktivnosti i pojednostavljivanju procesa.

Blume je naglasio značaj jasnog usklađivanja grupe sa zahtjevima budućnosti i realnošću tržišta, prenijela je agencija DPA.

"Samo ekonomski jaka kompanija može da bude siguran poslodavac", poručio je direktor radnicima.

Krajem decembra 2024. godine, nakon dugih pregovora i nekoliko štrajkova upozorenja, "Folksvagen" i sindikat su se dogovorili o programu restrukturisanja kojim će do 2030. godine biti ukinuto 35.000 radnih mjesta u Njemačkoj.

Zauzvrat, kompanija je potvrdila ugovore o radu i sigurnost radnih mjesta do 2030. godine.