Logo
Large banner

Direktor "Folksvagen grupe" najavili mjere štednje

Izvor:

Agencije

03.12.2025

21:31

Komentari:

0
Директор "Фолксваген групе" најавили мјере штедње
Foto: Pixabay

Direktor "Folksvagen grupe" Oliver Blume najavio je mjere štednje da bi kompanija ostala konkurentna i profitabilna, saopštio je njemački gigant automobilske industrije.

"Ako kompanija želi da nastavi da zarađuje novac od vozila i da ostane konkurentna u budućnosti, troškovi moraju i dalje da se konstantno optimizuju", rekao je Blume na sastanku sa zaposlenima u Volfsburgu.

Новчаник

Svijet

Žena našla svoju štednu knjižicu iz djetinjstva i vratila se kući punih džepova

On je naveo da se od "Folksvagena" traže novi proizvodi i najnaprednije tehnologije, a da je sada riječ o povećanju produktivnosti i pojednostavljivanju procesa.

Blume je naglasio značaj jasnog usklađivanja grupe sa zahtjevima budućnosti i realnošću tržišta, prenijela je agencija DPA.

"Samo ekonomski jaka kompanija može da bude siguran poslodavac", poručio je direktor radnicima.

Krajem decembra 2024. godine, nakon dugih pregovora i nekoliko štrajkova upozorenja, "Folksvagen" i sindikat su se dogovorili o programu restrukturisanja kojim će do 2030. godine biti ukinuto 35.000 radnih mjesta u Njemačkoj.

Zauzvrat, kompanija je potvrdila ugovore o radu i sigurnost radnih mjesta do 2030. godine.

Podijeli:

Tag:

Folksvagen

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Брајан Волш на суђењу

Svijet

Ubijao ljude i silovao njihove leševe: Ovog monstruma je guglao Brajan Volš

3 h

0
Медведев: НАТО је непријатељ

Svijet

Medvedev: NATO je neprijatelj

3 h

0
Жена нашла своју штедну књижицу из дјетињства и вратила се кући пуних џепова

Svijet

Žena našla svoju štednu knjižicu iz djetinjstva i vratila se kući punih džepova

3 h

0
Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

Društvo

Zanimljiva dešavanja na tržištu operatera u BiH: Sve više prelaza

3 h

0

Više iz rubrike

Спашава ''главу'': Возачи из сјајног разлога сипају соду у антифриз

Auto-moto

Spašava ''glavu'': Vozači iz sjajnog razloga sipaju sodu u antifriz

6 h

0
Многи не знају ово правило на ауто-путу, а казне су папрене

Auto-moto

Mnogi ne znaju ovo pravilo na auto-putu, a kazne su paprene

8 h

0
Због овог предмета у аутомобилу можете платити казну до 10.000 евра

Auto-moto

Zbog ovog predmeta u automobilu možete platiti kaznu do 10.000 evra

19 h

0
Прекорачио брзину за 30 km/h и платио незамисливу казну

Auto-moto

Prekoračio brzinu za 30 km/h i platio nezamislivu kaznu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Zapalio se motor aviona sa 425 putnika

22

51

Tramp: Za tango treba dvoje

22

48

Nikola Rokvić u toku Božićnog posta pokazao kako sprema ručak

22

44

Otac ubijenog Mateje završio na psihijatriji, pa dobio tumor

22

28

Vozač iz BiH potukao se nasred auto-puta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner