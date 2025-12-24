Logo
Košarac: Da li federalna vlada sabotira učešće na "Ekspo 2027"?

Izvor:

SRNA

24.12.2025

11:42

Komentari:

0
Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da su institucije Republike Srpske odgovorno i ozbiljno pristupile pripremi za učestvovanje na prestižnoj svjetskoj izložbi "Ekspo 2027" u Beogradu, te da se, nažalost, stiče utisak da Federacija BiH usporava i otežava taj posao.

"Naime, više od dva mjeseca čekamo da Vlada FBiH dostavi dodatne prijedloge članova za imenovanje u Organizacioni odbor za učešće BiH na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027", rekao je Košarac Srni.

On je istakao da je Vlada FBiH prvobitno dostavila ime samo jednog člana, nakon čega je na sjednici Savjeta ministara na zahtjev bošnjačkih ministara zatraženo da tu odluku dopune dodatnim članovima, a s obzirom na multidisciplinarni i interresorni pristup učestvovanju na izložbi "Ekspo 2027".

"Za razliku od FBiH, dodao je on, Republika Srpska je pravovremeno uradila svoj dio posla i dostavila prijedloge za članove Organizacionog odbora. Uprkos našem insistiranju i slanju urgencija, od federalne Vlade do danas nismo dobili nikakav odgovor", naveo je Košarac.

vulkan

Svijet

Nestvarni prizori: Vulkan izbacuje lavu i do 380 metara u visinu

On je rekao da odluka o imenovanju Organizacionog odbora stoji u Savjetu ministara, jer bošnjački ministri ne žele da se o tome izjašnjavaju dok Vlada FBiH ne dostavi odluku o imenovanju dodatnih članova.

"Neshvatljivo je da više od dva mjeseca Vlada FBiH odugovlači sa slanjem svojih prijedloga, sprečavajući nas da okončamo posao tehničke prirode. Vrtimo se u krug, a vrijeme prolazi", naglasio je Košarac.

On kaže da je opravdano postaviti pitanje da li Vlada FBiH svjesno i namjerno sabotira ovaj proces, usporavajući pripreme BiH za učestvovanje na "Ekspo 2027".

"Indolentan odnos vlasti u FBiH prijeti da ugrozi priliku privrednicima kako iz FBiH, tako i iz Srpske, da predstave svoje kapacitete na najprestižnijem regionalnom događaju u Beogradu 2027. godine", zaključio je Košarac.

On je ukazao na to da je održavanje "Ekspo 2027" u Beogradu ogromna šansa za promociju i afirmaciju privrednih kapaciteta Republike Srpske i FBiH, te da Srbija užurbano radi na izgradnji objekata i infrastrukture za ovu specijalizovanu izložbu.

Očekuje se da će Ekspo 2027. ugostiti više od 120 zemalja i više od četiri miliona posjetilaca.

