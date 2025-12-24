Logo
Large banner

Akcija "Blok": Pretresi na više lokacija, ima uhapšenih

Izvor:

ATV

24.12.2025

11:18

Komentari:

0
Акција "Блок": Претреси на више локација, има ухапшених
Foto: Ustupljena fotografija

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) spriječili su pokušaj krijumčarenja opojne droge u okviru operativne akcije "BLOK", na Međunarodnom graničnom prelazu Izačić, lišivši slobode jedno lice kod kojeg je pronađena veća količina opojne droge.

Kako je saopšteno iz SIPA-e, postupajući po naredbi dežurnog sudije Suda Bosne i Hercegovine i uz saglasnost dežurnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije BiH, izvršeno je zaustavljanje i kontrola lica i putničkog motornog vozila koje je osumnjičeni koristio.

Prilikom pretresa, policijski službenici SIPA-e su otkrili i privremeno oduzeli oko dva kilograma zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "skank", kao i dva mobilna telefona.

полиција-Република Српска-грб полиције

Hronika

Pucnjava ispred porodične kuće u Doboju, ranjen muškarac

Istog dana, na području Cazina, izvršen je pretres stana i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeno lice.

Nakon okončanja pretresa, lice je lišeno slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Neovlašteni promet opojnim drogama", propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Nad osumnjičenim licem u službenim prostorijama SIPA-e izvršena je kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog, nakon čega će biti predato na dalje postupanje Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Operativna akcija "BLOK" realizovana je u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Podijeli:

Tagovi:

SIPA

Droga

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пуцњава испред породичне куће у Добоју, рањен мушкарац

Hronika

Pucnjava ispred porodične kuće u Doboju, ranjen muškarac

1 h

0
Ruža cvijet

Ostali sportovi

Čuveni sportista pronađen mrtav

1 h

0
Цијене сребра и злата на новом историјском максимуму

Ekonomija

Cijene srebra i zlata na novom istorijskom maksimumu

1 h

0
Ледено у Москви: Забиљежена најнижа температура ове зиме

Svijet

Ledeno u Moskvi: Zabilježena najniža temperatura ove zime

1 h

0

Više iz rubrike

Пуцњава испред породичне куће у Добоју, рањен мушкарац

Hronika

Pucnjava ispred porodične kuće u Doboju, ranjen muškarac

1 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Poznanika napao u kući i nanio mu teške povrede

1 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Akcija "Kombo": Hapšenja zbog droge i nelegalnog oružja

1 h

0
Диплома факултет студије

Hronika

Falsifikovala diplomu srednje škole

2 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

23

Toplotna pumpa koja mijenja sve: Naučnici napravili revoluciju

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

12

09

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

12

04

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner