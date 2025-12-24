Akcija "Blok": Pretresi na više lokacija, ima uhapšenih

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) spriječili su pokušaj krijumčarenja opojne droge u okviru operativne akcije "BLOK", na Međunarodnom graničnom prelazu Izačić, lišivši slobode jedno lice kod kojeg je pronađena veća količina opojne droge.

Kako je saopšteno iz SIPA-e, postupajući po naredbi dežurnog sudije Suda Bosne i Hercegovine i uz saglasnost dežurnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije BiH, izvršeno je zaustavljanje i kontrola lica i putničkog motornog vozila koje je osumnjičeni koristio.

Prilikom pretresa, policijski službenici SIPA-e su otkrili i privremeno oduzeli oko dva kilograma zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "skank", kao i dva mobilna telefona.

Istog dana, na području Cazina, izvršen je pretres stana i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeno lice.

Nakon okončanja pretresa, lice je lišeno slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Neovlašteni promet opojnim drogama", propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Nad osumnjičenim licem u službenim prostorijama SIPA-e izvršena je kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog, nakon čega će biti predato na dalje postupanje Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Operativna akcija "BLOK" realizovana je u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.