Logo
Large banner

Poznanika napao u kući i nanio mu teške povrede

Izvor:

ATV

24.12.2025

10:37

Komentari:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Rogatičanin I.J. (27) uhapšen je zbog sumnje da je napao sugrađanina A.Š. (28) kome je ušao u kuću, napao ga i nanio mu povrede glave, te ukrao 350 KM i mobilni telefon.

U PU Istočno Sarajevo navode da je I.J. osumnjičen da je počinio krivična djela samovlašće i nanošenje teških povreda, a nezvanično saznajemo da se radi o poznanicima.

”I.J. se sumnjiči da je bez odobrenja ušao u porodičnu kuću u Rogatici i fiziki napao A.Š. nanijevši mu teške tjelesne povrede, te otuđio određen iznos novca i mobilni telefon”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Dodaju da je o svemu obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo. U toku je rad na dokumentovanju predmeta.

Podijeli:

Tagovi:

teške tjelesne povrede

Rogatica

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

Akcija "Kombo": Hapšenja zbog droge i nelegalnog oružja

1 h

0
Диплома факултет студије

Hronika

Falsifikovala diplomu srednje škole

2 h

2
Рођо лажирао 260 рачуна: Од МИП-а наплатио 67.000 КМ

Hronika

Rođo lažirao 260 računa: Od MIP-a naplatio 67.000 KM

2 h

0
Аутом се закуцао у Миливоја на бициклу, није му било спаса

Hronika

Autom se zakucao u Milivoja na biciklu, nije mu bilo spasa

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

23

Toplotna pumpa koja mijenja sve: Naučnici napravili revoluciju

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

12

09

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

12

04

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner