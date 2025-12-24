Poznanika napao u kući i nanio mu teške povrede

Rogatičanin I.J. (27) uhapšen je zbog sumnje da je napao sugrađanina A.Š. (28) kome je ušao u kuću, napao ga i nanio mu povrede glave, te ukrao 350 KM i mobilni telefon.

U PU Istočno Sarajevo navode da je I.J. osumnjičen da je počinio krivična djela samovlašće i nanošenje teških povreda, a nezvanično saznajemo da se radi o poznanicima.

”I.J. se sumnjiči da je bez odobrenja ušao u porodičnu kuću u Rogatici i fiziki napao A.Š. nanijevši mu teške tjelesne povrede, te otuđio određen iznos novca i mobilni telefon”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Dodaju da je o svemu obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo. U toku je rad na dokumentovanju predmeta.