Rođo lažirao 260 računa: Od MIP-a naplatio 67.000 KM

Mirko Perišić zvani Rođo (66) iz Rogatice, optužen je da je krivotvorenim računima za hotelski smještaj u Banjaluci, za 67.544 oštetio Ministarstva inostranih poslova (MIP) BiH.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu Perišića kojeg terete da je krivično d‌jelo počinio u svojstvu službene osobe radnika Ministarstva vanjskih poslova BiH na poziciji vozač, obezbjeđenje u Kabinetu zamjenice ministra.

Sve se desilo od 2007. do 2012. godine, a kako navode iz Tužilaštva, u namjeri pribavljanja nezakonite imovinske koristi u više od 260 navrata, priložio lažne krivotvorene račune za hotelski smještaj u Banjaluci.

Ističe se da je na taj način pribavio nezakonitu imovinsku korist u iznosu od najmanje 67.544 KM, za koje je oštetio MIP i budžet Bosne i Hercegovine.

"Tereti se da je s ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist kao službeno lice u institucijama BiH, podnošenjem lažnih obračuna doveo u zabludu lica ovlaštena za isplatu na koji način mu je izvršena nezakonita isplata u iznosu većem od 50.000 KM, čime je počinio produženo krivično d‌jelo prevara", navode iz Tužilaštva BiH.