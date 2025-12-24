Logo
Large banner

Rođo lažirao 260 računa: Od MIP-a naplatio 67.000 KM

24.12.2025

09:54

Komentari:

0
Рођо лажирао 260 рачуна: Од МИП-а наплатио 67.000 КМ
Foto: ATV

Mirko Perišić zvani Rođo (66) iz Rogatice, optužen je da je krivotvorenim računima za hotelski smještaj u Banjaluci, za 67.544 oštetio Ministarstva inostranih poslova (MIP) BiH.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu Perišića kojeg terete da je krivično d‌jelo počinio u svojstvu službene osobe radnika Ministarstva vanjskih poslova BiH na poziciji vozač, obezbjeđenje u Kabinetu zamjenice ministra.

Sve se desilo od 2007. do 2012. godine, a kako navode iz Tužilaštva, u namjeri pribavljanja nezakonite imovinske koristi u više od 260 navrata, priložio lažne krivotvorene račune za hotelski smještaj u Banjaluci.

Ističe se da je na taj način pribavio nezakonitu imovinsku korist u iznosu od najmanje 67.544 KM, za koje je oštetio MIP i budžet Bosne i Hercegovine.

Снијег

Banja Luka

Intervencije zbog snijega: Vozačima upućen apel

"Tereti se da je s ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist kao službeno lice u institucijama BiH, podnošenjem lažnih obračuna doveo u zabludu lica ovlaštena za isplatu na koji način mu je izvršena nezakonita isplata u iznosu većem od 50.000 KM, čime je počinio produženo krivično d‌jelo prevara", navode iz Tužilaštva BiH.

Podijeli:

Tagovi:

prevara

novac

računi

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Аутом се закуцао у Миливоја на бициклу, није му било спаса

Hronika

Autom se zakucao u Milivoja na biciklu, nije mu bilo spasa

2 h

0
Мушкарац повријеђен у пожару, хитно хоспитализован

Hronika

Muškarac povrijeđen u požaru, hitno hospitalizovan

5 h

0
Пијан и дрогиран убио аутом Ајлу пред оцем, добио 3 године затвора

Hronika

Pijan i drogiran ubio autom Ajlu pred ocem, dobio 3 godine zatvora

13 h

0
За диловање дроге 60 година затвора: Изречена пресуда у предмету ”Ескадрон”

Hronika

Za dilovanje droge 60 godina zatvora: Izrečena presuda u predmetu ”Eskadron”

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

26

Pao dogovor: Radnicima će se moći neoporezivo isplatiti do 2.500 KM

12

23

Toplotna pumpa koja mijenja sve: Naučnici napravili revoluciju

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

12

09

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner