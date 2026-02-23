Rosatom u potpunosti spreman za moguće sankcije EU

Ruska državna korporacija Rosatom je u potpunosti spremna za moguće uvođenje sankcija EU protiv ruske nuklearne industrije, a sama ograničenja bi mogla imati negativne posljedice, prije svega po evropsku ekonomiju, ali i bezbjednost, rekao je generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov.

Odgovarajući na pitanje novinara o najavljenom novom paketu sankcija Evropske unije koji bi mogao obuhvatiti i rusku nuklearnu industriju, uključujući i Rosatom, on je istakao da ruska korporacija nije ugrožena i da je potpuno spremna za bilo kakav razvoj situacije.

"Ovo nije prvi put da se najavljuju moguće sankcije protiv nuklearnog sektora ili rukovodstva Rosatoma. Evropska ekonomija i ekonomija zemalja EU još uvijek nisu svarile posljedice sankcija u drugim energetskim sektorima i još se do kraja nisu oporavile od šoka koji su doživjele nakon ograničenja na naftu i gas", ocijenio je Lihačov.

Šef Rosatoma smatra da bi uključivanje nuklearne industrije u nove mjere samo stvorilo dodatne probleme za EU.

"Ako postoji želja da se nuklearna sfera uključi u ovaj niz neprijatnosti, stvara se utisak da je omiljeni sport Evropske unije - skakanje na grabulje, jer će efekat biti negativan", dodao je Lihačov.

Hronika Muškarac (80) uhapšen zbog polnog zlostavljanja unuke: Zbog istog djela i ranije osuđivan

On je naglasio da su Rusija i Rosatom za to spremni, ističući da ruska kompanija posjeduje sve potrebne kapacitete i dovoljno projekata u zemlji i inostranstvu da nastavi rad bez prekida.

"Mi smo u potpunosti kompetentni u svim oblastima nuklearne energije. Definitivno nećemo ostati bez posla, ni na domaćem ni na međunarodnom nivou - imamo, u pravom smislu te reči, niz međunarodnih partnera koji čekaju da realizuju projekte u oblasti nuklearne energetike i ne samo nuklearne energetike, a ako, zbog nečijih političkih ambicija, evropske zemlje budu uklonjene sa ovog spiska, sigurno će to povući samo nevolje", naveo je on.

Lihačov je takođe istakao značaj pitanja nuklearne bezbjednosti. Prema njegovim riječima, sa ognjem nuklearne bezbjednosti niko nema pravo da se igra, čak ni u korist političkih ambicija. Prije nego što se donesu odluke o nuklearnim ograničenjima, potrebno je bolje razumjeti kako je organizovana atomska energetika i koliko su važne bezbjednosne tehnologije, zaključio je Lihačov tokom posjete Beogradu, prenosi Sputnjik.