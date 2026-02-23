Logo
Ko je bila Irena Božinovski? Mlada političarka umrla u 41. godini

23.02.2026

19:24

Ко је била Ирена Божиновски? Млада политичарка умрла у 41. години
Foto: Facebook

Politička i društvena scena Vranja ostala je bez jedne od svojih najaktivnijih mladih predstavnica. Nakon kraće i iznenadne bolesti, u 41. godini života preminula je Irena Božinovski, odbornica Skupštine grada Vranja i istaknuta predstavnica makedonske zajednice u ovom gradu.

Od "Simpa" do skupštinskih klupa

Irena Božinovski (rođena Nikolić) bila je dijete Vranja u pravom smislu te riječi. Rođena 24. februara 1985. godine, odrasla je i školovala se u svom rodnom gradu, završivši Osnovnu školu "Vuk Karadžić" i Ekonomsko-trgovinsku školu.

Svoju radnu karijeru započela je u vranjskom privrednom gigantu, kompaniji "Simpo", gdje je sticala prva profesionalna iskustva.

Ipak, šira javnost će je pamtiti po njenom političkom angažmanu i borbi za prava nacionalnih manjina. Ulazak u skupštinske klupe, gdje je preuzela odborničko mjesto ispred Demokratske partije Makedonaca, za nju nije bio samo politički čin, već prilika da aktivno radi na unaprijeđenju lokalne zajednice.

Most između dva naroda

Kao predsjednica Komisije za saradnju između lokalnih jedinica u zemlji i inostranstvu, Irena je bila neumorni diplomata na lokalnom nivou. Njen najveći profesionalni legat ostaće snažno zalaganje za jačanje veza između Srbije i Severne Makedonije.

"Irena je bila jedan od ključnih inicijatora procesa bratimljenja Grada Vranja i Grada Ohrida. Vjerovala je da granice postoje samo na papiru, a da su kultura i saradnja ono što nas trajno povezuje", navode njene kolege iz Skupštine.

Gubitak za zajednicu

Njen prerani odlazak u petoj deceniji života ostavlja veliku prazninu u porodici, ali i u političkom životu Vranja. Iza sebe je ostavila supruga Aleksandra, sina Andreja (18) i krug saradnika koji su je cijenili zbog njene energije, operativnosti i posvećenosti ciljevima koje je zastupala.

Vranje će je pamtiti kao vedru i požrtvovanu ženu koja je svojom funkcijom želela da stvori bolje prilike za sve građane, bez obzira na nacionalnu pripadnost.

- Za sobom ostavlja neizbrisiv trag, prije svega kao dobar čovjek, žena, majka, a zatim i društveno angažovana i odgovorna osoba - navodi RTV Vranje.

Irene Božinovski biće sahranjena u utorak na svoj rođendan u 14 sati na Bunuševačkom groblju u Vranju, prenosi Telegraf.

