Dijete se ugušilo zalogajem hrane

Prema prvim rezultatima istrage, tragedija se dogodila u 20.30 časova. Po pozivu roditelja, ekipe Hitne pomoći stigle su na lice mjesta i provele su više od 40 minuta pokušavajući da reanimiraju dijete nakon što su mu očistile disajne puteve. Nažalost, svi pokušaji oživljavanja bili su neuspješni.