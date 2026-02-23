Dijete se ugušilo zalogajem hrane

Izvor:
Telegraf
23.02.2026
16:06
Komentari:0
Prema prvim rezultatima istrage, tragedija se dogodila u 20.30 časova. Po pozivu roditelja, ekipe Hitne pomoći stigle su na lice mjesta i provele su više od 40 minuta pokušavajući da reanimiraju dijete nakon što su mu očistile disajne puteve. Nažalost, svi pokušaji oživljavanja bili su neuspješni.
Karabinjeri rade na rekonstrukciji tragedije koja se dogodila sinoć.
Svijet
Lukašenko: Svijet u novoj bezobzirnoj trci u naoružanju
Policajci iz stanice Sestu, rade na slučaju. Incident se dogodio za vrijeme večere, pred očima roditelja djeteta.
Prema izvještajima, porodica je pokušala da oslobodi disajne puteve djeteta.
Trenutno nije poznato šta je dijete progutalo, prenosi Telegraf.
Stil
17 min0
Svijet
26 min0
Svijet
29 min0
Republika Srpska
37 min0
Najnovije
Najčitanije
16
21
16
19
16
13
16
11
16
06
Trenutno na programu