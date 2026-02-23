Logo
Dijete se ugušilo zalogajem hrane

Telegraf

23.02.2026

16:06

0
Дијете се угушило залогајем хране
Foto: Pixabay

Prema prvim rezultatima istrage, tragedija se dogodila u 20.30 časova. Po pozivu roditelja, ekipe Hitne pomoći stigle su na lice mjesta i provele su više od 40 minuta pokušavajući da reanimiraju dijete nakon što su mu očistile disajne puteve. Nažalost, svi pokušaji oživljavanja bili su neuspješni.

Karabinjeri rade na rekonstrukciji tragedije koja se dogodila sinoć.

ALEKSANDAR-LUKAŠENKO-110925

Svijet

Lukašenko: Svijet u novoj bezobzirnoj trci u naoružanju

Policajci iz stanice Sestu, rade na slučaju. Incident se dogodio za vrijeme večere, pred očima roditelja djeteta.

Prema izvještajima, porodica je pokušala da oslobodi disajne puteve djeteta.

Trenutno nije poznato šta je dijete progutalo, prenosi Telegraf.

