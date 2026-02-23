Moskva teži pobjedi, ali je cijena te pobjede važna, izjavio je zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Čuvajte sebe, čuvajte svoje voljene, jer nam je potrebna pobjeda, ali je cijena pobjede važna", rekao je Medvedev u razgovoru sa vojnim osobljem.

On je napomenuo da nastavak neprijateljstava služi kao garancija opstanka za određene lidere kijevskog režima.

"Za dio rukovodstva te države, kako god da ih opisujemo i kakve god epitete da koristimo, razumijemo da je nastavak vojnih akcija, jednostavno rečeno, nastavak njihovih života", naglasio je Medvedev.

Govoreći o naoružanju, Medvedev je istakao da je Rusija postala vodeća zemlja u oblasti bespilotnih sistema, iako se to ranije nije smatralo jakom granom ruske namjenske industrije.

"U prošlosti se vjerovalo da bespilotni sistemi nisu naša jača strana. Da, to je tačno. Rakete - da, avioni - da, tenkovi - da, i još mnogo toga. Ali dronovi - to nije bila naša jača strana. A sada smo vodeća zemlja u tom pogledu", naveo je Medvedev.

On je dodao da su industriju bespilotnih letjelica gotovo "od nule" stvorili entuzijasti na početku specijalne vojne operacije, jer u to vrijeme praktično nije bilo prethodne diskusije o dronovima.