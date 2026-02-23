"Ne želim to da kažem, jer se u istorijskom kontekstu takav fenomen dešavao kada su se prikazivali ljudi sa fizičkim invaliditetom. Ali imam utisak da je svijet napustio određene stvari, jednostavno shvativši da ulazi u novu fazu svog razvoja. Ali neka mjesta na mapi, neke zajednice ljudi, ostale su zaglavljene u tom starom mentalitetu. Pogledajte šta se tamo dešava", rekla je Zaharova u intervjuu za TASS.

Komentarišući veze bivšeg princa sa Epstinom, ona je napomenula da je međunarodna zajednica dobila dokaze o tome kako, "dok su proglašavali posvećenost ljudskim pravima i spremnost da se nose sa najmanjim kršenjima međunarodnog prava", iznenada se ispostavilo da Britanci prikrivaju najstrašnije zločine sopstvene vladajuće elite.

"Ne izolovano, ne samo povremeno, ne kao 'dešava se'. Ne. Već sistemske, monstruozne, ono što se oduvek smatralo zločinima. Zločini protiv djece, izvinite, ali ovde ne može biti nikakvog alternativnog gledišta ili bilo kakve primjene nove etike", dodala je Zaharova.

Napomenula je da je Endru upravljao novcem, resursima i učestvovao u raznim političkim i informativnim kampanjama.

Svijet Kako je Hrvat povezao Epstina sa tvorcem jednog od najozloglašenijih sajtova na internetu

Prema riječima Zaharove, ono što se dogodilo ukazuje na to da su britanski MI5 i MI6 ignorisali postupke Endrua Mauntbaten-Vindzora.

"Bili su savršeno svjesni šta on radi, jer su, naravno, prisluškivali sve telefone. Prisluškivali su i špijunirali, naravno, članove svoje elite, predstavnike svoje elite", dodala je.

Prema njenim riječima, britanske službe se bave intrigama i koriste razne materijale.

"Znali su šta on radi. I to su prikrili. A istovremeno su izmišljali priče o tome kako je Rusija loša, proterali naše diplomate, uništili bilateralne odnose između ljudi, između država, između društava. Bilo je nemoguće zamisliti da će se to tako jasno pokazati, ali vidimo to", zaključila je.

(rt balkan)