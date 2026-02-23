Prije petnaest minuta, Mona Liza i Venera Miloska dobile su novog komšiju, Endrua Mauntbatena-Vindzora. Aktivisti su okačili fotografiju hapšenja britanskog princa u muzeju Luvr u Parizu kako bi pokazali „kako će ga svijet pamtiti“, izvještava Evronjuz .

Britanska antimilijarderska grupa „Svi mrze Ilona“ juče je objavila fotografiju na zidu poznatog francuskog muzeja, sa natpisom „Sada se znoji“. To je referenca na katastrofalan intervju sa Emili Mejtlis u emisiji „Newsnight“ iz 2019. godine, u kojem je bivši princ tvrdio da se ne može znojiti i da je tužiteljka Virdžinija Đufr stoga lagala da ga je vidjela kako se znoji u noćnom klubu.

Đufr, koja je prošle godine izvršila samoubistvo , optužila je Mauntbaten-Vindzor da je imao seks sa njom kada je bila maloljetna, a koju je trgovao pedofil, finansijer Džefri Epštajn.

Hapšenje nakon objavljivanja Epštajnovih dokumenata

Fotografija prikazuje Mauntbaten-Vindzora na zadnjem sjedištu Rendž Rovera nakon što je napustio policijsku stanicu u Norfolku. Proveo je 11 sati u pritvoru nakon što je uhapšen u četvrtak zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja. To je bilo prvo hapšenje visokog člana britanske kraljevske porodice od hapšenja kralja Čarlsa I 1647. godine.

Svijet Poznato na šta je bivši princ najviše trošio : "Kao da ne troše vlastiti novac"

Grupa „Svi mrze Ilona“ podjelila je video na Instagramu svojih članova na kojem je objavila fotografiju, uz natpis: „Kažu 'okačite ga u Luvr'. Pa smo i uradili.“

„Mislili smo da ćemo bivšem princu Endruu pokazati kako će ga svijet pamtiti postavljanjem ove kultne fotografije hapšenja u Luvr“, rekla je grupa za Rojters. „Nadajmo se da je ovo samo početak. Pravda za sve Epštajnove žrtve.“ Osoblje Luvra je uklonilo fotografiju 15 minuta kasnije.

Moguće uklanjanje iz linije nasljeđivanja

Mauntbaten-Vindzor je uhapšen nakon što je američka vlada objavila milione dokumenata vezanih za Epštajna. Među njima su bile kopije imejlova koji su navodno pokazivali da je Mauntbaten-Vindzor dijelio povjerljive informacije sa Epštajnom dok je radio kao britanski trgovinski izaslanik. Mauntbaten-Vindzor i dalje negira bilo kakvu krivi djela.

Bivši vojvoda od Jorka ostaje osmi u redu za presto, a prošle nedjelje je objavljeno da vlada ser Kira Starmera razmatra zakon kojim bi se Endru uklonio iz linije nasljeđivanja, spriječavajući ga da ikada postane kralj.

(indeks)