Fotografija sa hapšenja bivšeg princa Endrua osvanula u Luvru

Izvor:
Indeks
23.02.2026
11:27
Komentari:0
Prije petnaest minuta, Mona Liza i Venera Miloska dobile su novog komšiju, Endrua Mauntbatena-Vindzora. Aktivisti su okačili fotografiju hapšenja britanskog princa u muzeju Luvr u Parizu kako bi pokazali „kako će ga svijet pamtiti“, izvještava Evronjuz .
Britanska antimilijarderska grupa „Svi mrze Ilona“ juče je objavila fotografiju na zidu poznatog francuskog muzeja, sa natpisom „Sada se znoji“. To je referenca na katastrofalan intervju sa Emili Mejtlis u emisiji „Newsnight“ iz 2019. godine, u kojem je bivši princ tvrdio da se ne može znojiti i da je tužiteljka Virdžinija Đufr stoga lagala da ga je vidjela kako se znoji u noćnom klubu.
Đufr, koja je prošle godine izvršila samoubistvo , optužila je Mauntbaten-Vindzor da je imao seks sa njom kada je bila maloljetna, a koju je trgovao pedofil, finansijer Džefri Epštajn.
Fotografija prikazuje Mauntbaten-Vindzora na zadnjem sjedištu Rendž Rovera nakon što je napustio policijsku stanicu u Norfolku. Proveo je 11 sati u pritvoru nakon što je uhapšen u četvrtak zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja. To je bilo prvo hapšenje visokog člana britanske kraljevske porodice od hapšenja kralja Čarlsa I 1647. godine.
Svijet
Poznato na šta je bivši princ najviše trošio : "Kao da ne troše vlastiti novac"
Grupa „Svi mrze Ilona“ podjelila je video na Instagramu svojih članova na kojem je objavila fotografiju, uz natpis: „Kažu 'okačite ga u Luvr'. Pa smo i uradili.“
„Mislili smo da ćemo bivšem princu Endruu pokazati kako će ga svijet pamtiti postavljanjem ove kultne fotografije hapšenja u Luvr“, rekla je grupa za Rojters. „Nadajmo se da je ovo samo početak. Pravda za sve Epštajnove žrtve.“ Osoblje Luvra je uklonilo fotografiju 15 minuta kasnije.
Mauntbaten-Vindzor je uhapšen nakon što je američka vlada objavila milione dokumenata vezanih za Epštajna. Među njima su bile kopije imejlova koji su navodno pokazivali da je Mauntbaten-Vindzor dijelio povjerljive informacije sa Epštajnom dok je radio kao britanski trgovinski izaslanik. Mauntbaten-Vindzor i dalje negira bilo kakvu krivi djela.
Bivši vojvoda od Jorka ostaje osmi u redu za presto, a prošle nedjelje je objavljeno da vlada ser Kira Starmera razmatra zakon kojim bi se Endru uklonio iz linije nasljeđivanja, spriječavajući ga da ikada postane kralj.
(indeks)
Svijet
20 h0
Svijet
1 d2
Svijet
2 d0
Svijet
2 d0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
12
39
12
39
12
33
12
30
12
24
Trenutno na programu