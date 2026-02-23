Sofija je otišla u Afriku, a onda joj se guvi svaki trag: Ovako počinje jeziva misterija

Majka studentkinje koja je nestala bez traga prije deset godina tokom pauze od studija na safariju u Ugandi vjeruje da bi njena „prelijepa, nadarena“ ćerka još uvijek mogla biti živa i krivi lokalnu policiju za gubljenje ključnih sati u potrazi.

Holandska studentkinja medicine Sofija Koetsier iz Amsterdama nestala je tokom posjete Nacionalnom parku Merčison Fols 28. oktobra 2015. godine. Perspektivna studentkinja medicine putovala je sa dvoje kolega na safari koji je trebalo da bude nagrada nakon prakse u bolnici Lubaga u Kampali, glavnom gradu Ugande.

Vjeruje se da je dvadesetjednogodišnja žena, kojoj je dijagnostikovan bipolarni poremećaj , bila usred manične epizode ​​u vreme nestanka . Posljednji put je viđena kako ide ka toaletu u studentskom centru Uprave za divlje životinje Ugande (UWA) u Pari, blizu obale Nila.

Sofijina majka , Marije Slijkerman , holandska novinarka koja je bila u Kampali u posjeti svojoj ćerki u vrijeme njenog nestanka, provela je posljednjih deset godina pokušavajući da shvati šta se dogodilo. Ona je za Dejli mejl rekla da nedostatak odgovora produžava njenu muku: „Gdje je smrt tačka, nestanak je zapeta, i ne znate šta dolazi poslije te zareze, ako uopšte nešto dolazi.“

Sumnje na podmetnute dokaze

Ona insistira da su je istražitelji iznevjerili i da su njihovu pretpostavku da je studenta vjerovatno ubila divlja životinja odbacili stručnjaci – nikada nisu pronađeni ljudski ostaci niti tragovi krvi . Marije ističe da je odmah nakon nestanka napravljen niz fundamentalnih grešaka: mjesto događaja nije izolovano, a ključni svjedoci nisu ispitani.

Prvi znak lošeg vođenja slučaja pojavio se u roku od 24 sata. Marije je stigla na lokaciju iz Kampale, a jedini trag bila je Sofijina flaša vode, pronađena pet ili šest metara od obale reke. Međutim, drugi ključni predmeti – čizma, novčanik i donji veš – pronađeni su na istom mjestu, ali tek sljedećeg dana. Ovo vremenski zaostatak izazvalo je sumnju da su predmeti kasnije podmetnuti.

„Čitav ovaj niz predmeta, raširenih na oko 40 metara duž obale, pronađen je veoma blizu mjesta gdje je boca pronađena dan ranije. Pitanje je zašto nisu pronađeni zajedno?“, kaže Marije (68). „Čuvari parka su obučeni da uoče stvari koje prosječna osoba ne može da vidi. Razmak od 24 sata dovodi u pitanje da li su ovi predmeti uopšte bili tamo ili su postavljeni kasnije.“

Kada je Marije konačno odvedena na ono što je policija nazvala „mjestom zločina“, osjećala se kao da je sve namješteno. „Izgledalo je kao prevara. Sve sam fotografisala. Kasnije, svi kojima sam pokazivala fotografije govorili bi: 'Ovo je namješteno, ovo je manipulisano mjesto zločina.'“ Njen donji veš je pronađen prebačen preko grane četiri do pet metara iznad zemlje, a dijelovi njenih pamučnih pantalona bili su pocijepani i razbacani po žbunju. Nigde nije bilo krvi niti znakova borbe.

Propusti u istrazi i neispitani svjedoci

Nacionalni park Merčison Fols je dom opasnih životinja poput krokodila i lavova, ali su napadi na ljude retki. Marije je sugerisala da je Sofiji mogao nauditi čovjek, ali je policija to odbacila, rekavši da „ljudi tamo ne idu“.

Kasnije je saznala da to nije istina. Stotine vojnika i pripravnika Službe za divlje životinje bilo je u blizini. Većina njih nikada nije ispitivana. DNK testiranje Sofijinih stvari potvrdilo je prisustvo muške DNK , ali nikada nije pronađeno podudaranje. Marije takođe tvrdi da psi tragači u početku nisu koristili Sofijin miris, što ukazuje na to da nisu bili pravilno obučeni za pretragu.

Bipolarni poremećaj i fatalna odluka vozača

Iako su vlasti sugerisale da je Sofija možda izvršila samoubistvo zbog manične epizode , Marije vjeruje da je njena ćerka jednostavno odlutala u tom stanju i možda pala u ruke nekoga ko ju je držao protiv njene volje. „Manične osobe se obično osjećaju odlično i više vole društvo stranaca koji ih vide kao energične i zabavne ljude. Mislimo da je moguće da je odlutala i naletela na ljude koji su djelovali dobro, ali nisu bili.“

Tokom suđenja vodiču Majklu Kidžambuu (koji je optužen za rad bez dozvole, ali su optužbe nedavno odbačene), otkriveno je da mu je dan prije nestanka savjetovano da prekine putovanje jer se Sofija neobično ponašala. Uprkos tome, odveo ju je u izolovani smještaj unutar nacionalnog parka koji nije imao obezbjeđenje.

Poslije deset godina i 28 posjeta Ugandi, Marije ne odustaje. „Ako ništa nije sigurno, sve je moguće. Ne čini mi se da je više nema. Sofija je veoma jaka fizički i mentalno. Ako je živa i slobodna, kontaktirala bi nas. Dakle, ako je živa, mislimo da nije slobodna.“

Iako je bivši zamjenik direktora Odeljenja za krivične istrage Ugande, gospodin Vomanja, rekao da i dalje vjeruje da su utapanje ili napad krokodila najvjerovatniji uzroci, priznao je da ne može da objasni kako je njen donji veš završio visoko na drvetu. Marije je zaključila: „Čuda se dešavaju, i ja čvrsto vjerujem u njih. Važno je da naša Sofija ne bude zaboravljena.“

(dnevno)