Užas! Autobus pun putnika sletio sa puta, najmanje 19 poginulo

Najmanje 19 ljudi je poginulo kada je autobus sletio sa planinskog puta na zapadu Nepala, saopšteno je iz policije.

U saopštenju se navodi da je u autobusu bilo ukupno 44 ljudi, a do sada je identifikovano samo devet poginulih.

Jedan Novozelanđanin i jedan kineski državljanin su među 25 povrijeđenih.

Autobus se kretao ka nepalskoj prijestonici Katmanduu iz turističkog grada Pokhare kada je pao u dubinu od 200 metara sa puta kod Behigata u okrugu Dading, 80 kilometara zapadno od Katmandua, prenosi Sinhua.

Povrijeđeni su prebačeni u bolnice u Katmanduu.

Saobraćajne nesreće su česte u uglavnom planinskom dijeu Nepala gdje su uslovi na putevima loši. Stotine ljudi godišnje poginu u saobraćajnim nesrećama u Nepalu.