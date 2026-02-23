Logo
Užas! Autobus pun putnika sletio sa puta, najmanje 19 poginulo

Izvor:

SRNA

23.02.2026

09:25

Ужас! Аутобус пун путника слетио са пута, најмање 19 погинуло
Foto: ATV

Najmanje 19 ljudi je poginulo kada je autobus sletio sa planinskog puta na zapadu Nepala, saopšteno je iz policije.

U saopštenju se navodi da je u autobusu bilo ukupno 44 ljudi, a do sada je identifikovano samo devet poginulih.

Jedan Novozelanđanin i jedan kineski državljanin su među 25 povrijeđenih.

Autobus se kretao ka nepalskoj prijestonici Katmanduu iz turističkog grada Pokhare kada je pao u dubinu od 200 metara sa puta kod Behigata u okrugu Dading, 80 kilometara zapadno od Katmandua, prenosi Sinhua.

Povrijeđeni su prebačeni u bolnice u Katmanduu.

Saobraćajne nesreće su česte u uglavnom planinskom dijeu Nepala gdje su uslovi na putevima loši. Stotine ljudi godišnje poginu u saobraćajnim nesrećama u Nepalu.

