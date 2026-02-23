Logo
Orban: Zelenski mora da zna da napadom na Mađarsku može samo da izgubi

Izvor:

Tanjug

23.02.2026

09:06

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas povodom spora oko obustave isporuka nafte naftovodom "Družba", da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski mora da zna da napadom na Mađarsku može samo da izgubi.

Uspjeli smo da zaštitimo snabdijevanje Mađarske gorivom. I dali smo predsjedniku Zelenskom čvrste i srazmjerne odgovore. On bi takođe trebalo da zna: Može samo da izgubi napadom na Mađarsku - napisao je Orban na Fejsbuku.

On je naveo da je mađarska vlada proteklih dana radila na rješavanju situacije nastale zbog blokade i ocijenio da je uspjela da zaštiti snabdijevanje zemlje gorivom.

- Kampanja ili ne, ukrajinska naftna blokada danas nadjačava sve - poručio je Orban, dodajući da je kabinet dao "odlučan i proporcionalan odgovor" Kijevu.

Mađarski premijer je ocijenio da bez ruske nafte i gasa cijena benzina u Mađarskoj može da dostigne 1.000 forinti (oko 2,6 evra), dok bi troškovi komunalija za domaćinstva porasli tri do četiri puta.

Prethodno, Orban je najavio da će Mađarska staviti veto na novi paket antiruskih sankcija Evropske unije, navodeći da Budimpešta ne može da podrži mjere dok se ne obnovi isporuka nafte preko naftovoda "Družba".

Виктор Орбан и Роберт Фицо

Svijet

Orban i Fico se osvetili Zelenskom zbog blokade "Družbe"

On je rekao da je Savjet za nacionalnu energetsku bezbjednost razmotrio situaciju izazvanu, kako je naveo, "ukrajinskom ucjenom", ocijenivši da snabdijevanje Mađarske zasad nije ugroženo, ali da je donijeta odluka o "određenim protivmjerama".

Orban je istakao i da Mađarska neće obnoviti isporuke dizela Ukrajini dok se ne uspostavi normalan tok isporuka ruske nafte preko naftovoda, uz napomenu da "neprijatelj Mađarske nije ukrajinski narod, već loša ukrajinska politika".

Mađarska se snabdijeva ruskom naftom preko naftovoda "Družba", čiji južni krak prolazi kroz Ukrajinu.

Ukrajina je početkom februara saopštila da je obustavila isporuke nafte preko naftovoda "Družba", zbog ruskog napada na infrastrukturu naftovoda 27. januara.

Tagovi :

Viktor Orban

Volodimir Zelenski

Ukrajina

Mađarska

Komentari (0)
