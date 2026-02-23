Horor: Aleksandar (56) izgorio u stanu, komšije otkrile kobnu grešku koja ga je odvela u smrt?

U stravičnom požaru koji je u noći između subote i nedjelje izbio u Ulici Vladimira Tomanovića na Voždovcu, život je izgubio pedesetšestogodišnji Aleksandar J.

Njegovo beživotno tijelo pronađeno je u stanu sat vremena nakon ponoći, nakon što su vatrogasne ekipe uspjele da obuzdaju vatrenu stihiju.

Drama u naselju Konjarnik počela je oko 00:30 časova, kada su stanari osjetili snažan miris paljevine i vidjeli gust dim koji kulja iz stana na četvrtom spratu. Na lice mjesta ubrzo je stiglo nekoliko vatrogasnih vozila, policija i ekipa Hitne pomoći, a zbog opasnosti od gušenja, sprovedena je hitna evakuacija cijele zgrade.

Živio povučeno i sam

Prema riječima komšija, nastradali Aleksandar je posljednjih godina živio sam. Iako ga opisuju kao mirnog i povučenog čovjeka koji nikome nije pravio probleme, stanari zgrade su vidno potreseni ishodom sinoćne nesreće.

"Bio je to dobar komšija, ali je živio potpuno sam. Nismo ni znali da je unutra dok nismo vidjeli vatrogasce kako razvaljuju vrata. Nažalost, bilo je kasno", ispričala je jedna od stanarki sa istog sprata.

Kobni opušak izazvao požar?

Iako će zvanična istraga i vještačenje dati konačan odgovor, među stanarima zgrade u Vladimira Tomanovića preovladava jedna sumnja – da je požar izazvao ljudski faktor.

Sumnja na cigaretu: Komšije navode da je Aleksandar bio strastveni pušač i da postoji velika vjerovatnoća da je zaspao sa upaljenom cigaretom koja je zapalila namještaj ili posteljinu.

Brzo širenje vatre: Zbog velike količine lako zapaljivih stvari u stanu, plamen se proširio munjevitom brzinom, ne ostavljajući žrtvi prostora da se spase.

Intervencija i uviđaj

Vatrogasci su se duže od sat vremena borili sa vatrom kako bi sprečili njeno širenje na susjedne stanove. Ljekari Hitne pomoći su po ulasku u prostorije mogli samo da konstatuju smrt muškarca. Pomoć je na licu mjesta ukazana i nekolicini starijih stanara koji su se nagutali dima tokom evakuacije i pretrpjeli jak stres.

Tijelo nastradalog prenijeto je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, dok policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ove tragedije.

