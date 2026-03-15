Potrošnja sve manja: Ko slavi Svjetski dan potrošnje

U Republici Srpskoj neće biti dozvoljene zloupotrebe i divljanje cijena naftnih derivata i prehrambenih proizvoda.

Vitalnost društva ogleda se u sposobnosti da se i u uslovima globalne krize sačuva stabilnost. Republika Srpska održava uravnoteženim sve ekonomske parametre. Nadležne institucije prate stanje na tržištu energenata, reagujući po potrebi odgovarajućim mjerama, napisao je predsjednik SNSD Milorad Dodik na platformi Iks.

Zbog rasta cijena osnovnih proizvoda, Vlada Republike Srpske donijela je odluku o ograničavanju marži u prometu određenih proizvoda 15.marta. Sve je manje onih koji slave svjetski dan potrošača.

Na Svjetski dan potrošača, potrošnja sve manja. Zbog rasta cijena osnovnih životnih namirnica građani sve češće kupuju sve manje.

Danas na tržnici kilogram paprika, paradajza, jabuka skuplji je nego ranije. Uzrok toga je, kažu prodavci sve veći troškovi proizvodnje I transporta. Posljedica je, sve manji broj kupaca a banjalučkoj Tržnici.

Da kupaca nema kao nekada potvrđuju i prodavci. Kažu da se roba zbog viših cijena teže prodaje, a građani često kupuju manje nego ranije.

"Rast cijena najviše osjete građani. Kažu da zbog skuplje hrane sve češće moraju birati šta će kupiti, razmišljaju, čega se odreći i kako potrošiti svaku marku", kaže za ATV prodavačica Zora Janjetović.

Maksimalna marža u veleprodaji iznosi šest, a u maloprodaji osam odsto za neke od osnovnih životnih namirnica. Na lijekove maksimalna - osam odsto u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Ekonomisti smatraju da su mjere očekivane.

Rast cijena otežava nabavku osnovnih životnih namirnica, dok mali rituali zadovoljstva polako postaju luksuz.

Šoljica kafe prosječno košta oko tri marke prije samo godinu dana bila je gotovo duplo jeftinija. Kada poskupi i ovakav mali svakodnevni užitak, jasno je koliko rast cijena sve više utiče na kućni budžet građana.

O potrošnji, inflaciji i zaštiti potrošača govorili smo sa našim gostom, a detalje pogledajte u video prilogu.