Meksiko se pretvorio u ratnu zonu nakon ubistva ozloglašenog El Menča, haos širom zemlje

Meksiko je uronio u nezapamćen haos nakon što je vojska u nedjelju, 22. februara, ubila vođu moćnog kartela Kartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesija Rubena Osegeru Servantesa, u svijetu podzemlja poznatog kao „El Menčo“.

Njegova smrt predstavlja težak udarac za jedan od najmoćnijih meksičkih narko-kartela, ali je istovremeno gurnula velike dijelove zemlje u nasilje i blokade.

Talas nasilja kao odgovor

Kao odgovor na likvidaciju lidera, pripadnici kartela pokrenuli su snažan talas nasilja širom zemlje.

Više od 250 saobraćajnica u 20 meksičkih saveznih država blokirano je zapaljenim vozilima. Vlasti u državama Jalisco, Michoacán i Guanajuato prijavile su najmanje 14 smrtno stradalih, uključujući sedam pripadnika Nacionalne garde.

Nastava u školama otkazana je u nekoliko država.

Guadalajara, glavni grad države Halisko i jedan od gradova domaćina predstojećeg Svjetskog prvenstva, pretvoren je u „grad duhova“ u kojem su zatvorene sve prodavnice, a građanima se savjetuje da ne izlaze iz svojih domova.

Haos među turistima

U popularnom ljetovalištu Puerto Vallarta oblaci sivog dima nadvili su se nad hotelima, dok su turisti ostali zarobljeni bez mogućnosti transporta do aerodroma.

Američka ambasada izdala je hitno upozorenje svojim državljanima u više meksičkih država da potraže sigurno sklonište.

Detalji vojne operacije

Prema izvještajima meksičkog Ministarstva odbrane, akcija hapšenja odigrala se na zapadu zemlje. Pripadnici vojske tokom operacije našli su se pod snažnom vatrom. U razmjeni pucnjave ubijena su četiri člana kartela, dok su tri teško ranjena i kasnije podlegla povredama. Među njima je bio i sam El Menčo, koji je, prema prvobitnim izvještajima, preminuo tokom helikopterskog transporta u Meksiko Sitiju.

Zaplijenjena su oklopna vozila i teško naoružanje, uključujući raketne bacače sposobne za obaranje letjelica.

Operacija je izvedena uz obavještajnu podršku zajedničke američko-meksičke operativne grupe, usljed velikog pritiska administracije američkog predsjednika Donalda Trampa da se meksičke vlasti odlučnije obračunaju s kartelima. Meksička predsjednica Klaudija Šeinbaum čestitala je sigurnosnim snagama, ali je pozvala naciju da „ostane informisana i smirena“, dodajući da se u većem dijelu zemlje aktivnosti odvijaju normalno.

Nemesio Osegera Servantes, bivši policajac, bio je jedan od najtraženijih bjegunaca na svijetu. Američka vlada nudila je nagradu do 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Pod njegovim vođstvom, CJNG je evoluirao na nevjerovatan način. Grupa je započela kao udruženje uzgajivača avokada, a ubrzo prerasla u imperiju odgovornu za trećinu droge koja ulazi u SAD, preuzevši primat od zloglasnog Kartel Sinaloa. Kartel je postao poznat po ekstremnoj brutalnosti, ali i korišćenju savremenih tehnologija, poput dronova naoružanih eksplozivom.

El Menčo je izgradio privatnu vojsku od preko 7.000 ljudi i uspostavio trgovinu fentanilom, kokainom, heroinom i metamfetaminom na svim kontinentima osim Antarktika.

Iako ubistvo 59-godišnjeg El Menča predstavlja istorijski uspjeh za sigurnosne snage, američki i meksički zvaničnici upozoravaju da hijerarhija kartela omogućava njegov daljnji opstanak, te da tek ostaje da se vidi koliko će ovaj udarac dugoročno uticati na protok droge prema Sjedinjenim Američkim Državama.