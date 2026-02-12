Širi se opasna bolest: Zaraženo gotovo 10.000 osoba, preminulo najmanje 28

Najmanje 28 ljudi u Meksiku je umrlo od epidemije malih boginja, koja je počela 2025. godine, a zaraženo je gotovo 10.000 osoba.

Meksički ministar zdravlja David Keršenobič izjavio je u srijedu da je najmanje 28 ljudi u zemlji umrlo od epidemije malih boginja koja je počela 2025. godine.

Vlasti su do sada registrovale 9.074 slučaja, pokazali su zvanični podaci dati tokom jutarnje konferencije za novinare predsjednice Meksika.

Meksiko ima 28 miliona vakcina protiv malih boginja za distribuciju, za koje je predsjednica Klaudija Šajnbaum rekla da su "dovoljne i da će čak ostati i viška", prenio je Rojters.

Zvanični podaci pokazuju da zemlja ima 6,7 kumulativnih slučajeva malih boginja na 100.000 stanovnika.

Što se tiče Svjetskog prvenstva u fudbalu, kojem će Meksiko biti domaćin zajedno sa SAD i Kanadom, Šejnbaum je dodala da za sada nisu razmatrane nikakve vanredne mjere za taj događaj.