Ne spavate dovoljno? Stići će vas anksioznost, gojaznost, slab imunitet...

Izvor:

Kliks

12.02.2026

08:19

Nesanica telefon krevet
Foto: cottonbro studio/Pexels

Kvalitetan san jedan je od temelja dobrog zdravlja, ali sve veći broj ljudi ne uspijeva da osigura dovoljno odmora tokom noći.

Ako se često osjećate umorno, nervozno ili imate problema sa koncentracijom, moguće je da je uzrok upravo manjak sna. Iako povremena neprospavana noć ne mora predstavljati ozbiljan problem, hronični nedostatak sna može imati dugoročne posljedice po tijelo i psihu, piše Uniland.

Zdravstvena psihološkinja i stručnjakinja za poremećaje spavanja, dr Su Pikok, objasnila je šta se dešava s organizmom kada redovno spavamo šest sati ili manje.

Slabiji imunitet

Imuni sistem svakodnevno štiti organizam od virusa, bakterija i drugih prijetnji, a manjak sna može značajno otežati njegov rad. Dr Pikok ističe da je kvalitetan san usko povezan sa jačinom imuniteta.

"Tokom spavanja tijelo proizvodi citokine, molekule koje pomažu u borbi protiv infekcija. Oni ne samo da štite organizam, već i podstiču san, omogućavajući tijelu da se efikasnije bori protiv bolesti", objašnjava ona.

Slabiji učinak vakcina

Istraživanje Francuskog nacionalnog instituta iz 2023. godine pokazalo je da nedostatak sna može smanjiti djelotvornost vakcina. Analizom sedam različitih studija utvrđeno je da su muškarci koji su spavali manje od šest sati imali slabiji imunološki odgovor nakon vakcinacije u poređenju s onima koji su spavali između sedam i devet sati.

Kod žena su rezultati bili neujednačeniji, što se povezuje s hormonalnim promjenama.

Anksioznost i poremećaji sna

Nedostatak sna često je usko povezan s anksioznošću. Prema riječima dr Pikok, između ova dva problema može se razviti začarani krug: loš san podstiče anksioznost, dok anksioznost dodatno otežava uspavljivanje.

"Mozak ostaje preopterećen brigama i stalno je u stanju pripravnosti, što otežava opuštanje i kvalitetan san", ističe ona.

Takvo stanje može smanjiti emocionalnu stabilnost i otežati uživanje u svakodnevnim pozitivnim trenucima.

Poremećaji menstrualnog ciklusa

Stručnjakinja za spavanje dr Katarina Lederle upozorava da hronični manjak sna može imati ozbiljne posljedice po žensko zdravlje, posebno kada je riječ o menstrualnom ciklusu.

"Nedostatak sna povećava nivo hormona TSH, koji utiče na rad štitne žlijezde. Povišene vrijednosti ovog hormona mogu dovesti do poremećaja ciklusa, izostanka ovulacije, pa čak i amenoreje ili učestalih spontanih pobačaja", navodi Lederle.

Gojaznost i pad produktivnosti

Osim navedenog, manjak sna može doprinijeti povećanju telesne težine, slabijoj koncentraciji i smanjenoj radnoj efikasnosti. Upravo zbog toga stručnjaci savjetuju da san ne treba zanemarivati i da ne bude posljednja stavka na listi prioriteta.

(Kliks)

nesanica

