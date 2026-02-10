Žena tužila društvene mreže zbog uticaja na mentalno zdravlje

Slučaj o tome da li su Instagram i Jutjub naštetili mentalnom zdravlju žene kroz zavisnost dizajna aplikacija počelo je pred sudom Kalifornije.

Dvadesetogodišnja žena, identifikovana kao K.G.M, podnijela je tužbu protiv Mete, matične kompanije Fejsbuka i Instagrama, kao i Alfabetove podružnice Gugla, koji je vlasnik Jutjuba, prenio je Rojters.

Prema sudskim izvještajima, K.G.M. kaže da ju je privlačan dizajn platformi učinio zavisnom od njih u ranoj mladosti. Ona tvrdi da su aplikacije podstakle njenu depresiju i suicidne misli i traži da tehnološke kompanije za to budu odgovorne.

Presuda protiv tehnoloških kompanija mogla bi da otvori put za slične slučajeve na državnom sudu i poljulja dugogodišnju pravnu odbranu te industrije u Sjedinjenim Američkim Državama od tvrdnji o šteti nanijetoj korisnicima, ocjenjuje Rojters.

Gugl, Meta, TikTok i Snep suočavaju se sa hiljadama sličnih tužbi u Kaliforniji.

Očekuje se da će izvršni direktor Mete Mark Zakerberg biti pozvan kao svjedok na suđenju, koje će vjerovatno trajati do marta.

Advokati K.G.M. žele da dokažu da su kompanije bile nemarne u dizajnu aplikacija i da nisu upozorile javnost na rizike i da su platforme bile značajan faktor u njenim problemima.

Ako u tome uspiju, porota će razmotriti da li da joj dosudi odštetu za bol i patnju, a mogla bi da izrekne i kaznenu odštetu.

TikTok i Snep su postigli nagodbu sa K.G.M. pre suđenja, navodi Rojters.