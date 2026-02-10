Logo
Žena tužila društvene mreže zbog uticaja na mentalno zdravlje

Tanjug

10.02.2026

22:11

Foto: Pixabay

Slučaj o tome da li su Instagram i Jutjub naštetili mentalnom zdravlju žene kroz zavisnost dizajna aplikacija počelo je pred sudom Kalifornije.

Dvadesetogodišnja žena, identifikovana kao K.G.M, podnijela je tužbu protiv Mete, matične kompanije Fejsbuka i Instagrama, kao i Alfabetove podružnice Gugla, koji je vlasnik Jutjuba, prenio je Rojters.

Столица-вјежбање

Savjeti

Dvije vrste vježbanja koje vam mogu vam pomoći ako imate problem sa spavanjem

Prema sudskim izvještajima, K.G.M. kaže da ju je privlačan dizajn platformi učinio zavisnom od njih u ranoj mladosti. Ona tvrdi da su aplikacije podstakle njenu depresiju i suicidne misli i traži da tehnološke kompanije za to budu odgovorne.

Presuda protiv tehnoloških kompanija mogla bi da otvori put za slične slučajeve na državnom sudu i poljulja dugogodišnju pravnu odbranu te industrije u Sjedinjenim Američkim Državama od tvrdnji o šteti nanijetoj korisnicima, ocjenjuje Rojters.

Gugl, Meta, TikTok i Snep suočavaju se sa hiljadama sličnih tužbi u Kaliforniji.

Očekuje se da će izvršni direktor Mete Mark Zakerberg biti pozvan kao svjedok na suđenju, koje će vjerovatno trajati do marta.

Синиша Пепић

Republika Srpska

Pepić za ATV: Diplomate u BiH generatori krize, Srpska u prilici da kreira narativ

Advokati K.G.M. žele da dokažu da su kompanije bile nemarne u dizajnu aplikacija i da nisu upozorile javnost na rizike i da su platforme bile značajan faktor u njenim problemima.

Ako u tome uspiju, porota će razmotriti da li da joj dosudi odštetu za bol i patnju, a mogla bi da izrekne i kaznenu odštetu.

TikTok i Snep su postigli nagodbu sa K.G.M. pre suđenja, navodi Rojters.

društvene mreže

Tužba

mentalno zdravlje

