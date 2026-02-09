Logo
Opasnost na tanjiru: Koliko šećera dnevno smijemo unositi

Опасност на тањиру: Колико шећера дневно смијемо уносити

Prehrana ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja, unos šećera zauzima važno mjesto u savremenom načinu života.

Pretjerana konzumacija šećera, povezuje se s brojnim zdravstvenim problemima. Posljednjih godina sve više pažnje posvećuje se razumijevanju uticaja šećera na zdravlje te važnosti umjerenog i uravnoteženog unosa. Unos dodanog šećera treba ograničiti na manje od 10 posto ukupnog dnevnog unosa kalorija kako bi izbjegli komplikacije, navodi Health.

Odrasli u prosjeku dobivaju 13 posto kalorija iz dodanog šećera, što je više od trenutnih preporuka. Za referencu, ako se unosi 2.000 kalorija dnevno, smjernice preporučuju ograničavanje unosa dodanog šećera na 12 kašičica (50 grama) dnevno.

Američko udruženje za srce (AHA) ima ambicioznije preporuke. Predlažu da odrasli ograniče dodane šećere na najviše šest posto ukupnih dnevnih kalorija. To je šest do devet kašičica ili otprilike 30 grama šećera. D‌jeca mlađa od dvije godine ne bi smjela konzumirati dodane šećere. D‌jeca starija od dvije godine ne bi smjela uzimati više od šest kašičica (25 grama) dnevno.

Ugljeni hidrati u cjelovitim namirnicama poput voća, povrća, graha i cjelovitih žitarica sadrže razne škrobove, uključujući složene ugljikohidrate i vlakna. Stolni šećer i druga sladila su jednostavni ugljeni hidrati. Složeni ugljeni hidrati sadrže tri ili više vrsta šećera, a nude i hranjive tvari poput vlakana. Kao rezultat toga, sporije se probavljaju, što sprečava nagle poraste glukoze (šećera) u krvi.

Prekomjeran unos šećera

Šećer, posebno prirodni šećer, je u redu u umjerenim količinama. Međutim, prekomjeran unos šećera može dovesti do prekomjernog unosa kalorija, što može uzrokovati debljanje. Višak tjelesne masnoće povezan je s mnogim zdravstvenim stanjima, uključujući: hipertenziju (visoki krvni pritisak), bolest srca, apneju u snu (hronični poremećaj disanja koji uzrokuje prestanak i ponovno pokretanje disanja tokom spavanja), osteoartritis (stanje zglobova koje nastaje kada se hrskavica oko zgloba postupno raspada tokom vremena), hroničnu bol i rak.

Dodani šećer uključuje fruktozu, med, javorov sirup, agavu i još mnogo toga. Hrana s prirodnim šećerima, poput mlijeka i voća, možda ne predstavlja isti rizik za zdravlje zubi. Istraživači vjeruju da je to zbog drugih hranjivih tvari u toj hrani, poput vlakana, vode, kalcijuma i antioksidansa. Suvo voće može biti problematično za zube jer se zaglavi između njih.

Dodani šećeri povezani su s rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Međutim, ta veza nije toliko konkretna koliko biste mogli pomisliti.

Dijabetes tipa 2 često se povezuje sa šećerom i drugim ugljenim hidratima. Trebali biste paziti na unos šećera ako već imate dijabetes jer to može pomoći u sprječavanju naglih porasta glukoze u krvi, prenosi Avaz.

prehrana

slatkiši

dijabetes

šećer

šećer u krvi

